Группа Eagles подала в суд на отель "Калифорния"

bbcrussian.com
среда, 3 мая 2017 г. 15:00
Рок-группа Eagles подала в суд на мексиканскую гостиницу "Калифорния", чье название отсылает к песне и альбому группы Hotel California.
"The Eagles" Glenn Frey
© Vida Press

Гостиница в поселке Тодос-Сантос в штате Южная Нижняя Калифорния вводит посетителей в заблуждение и эксплуатируют свою мнимую связь с музыкантами для извлечения прибыли, утверждают истцы. По их информации, в холле 11-этажного отеля играют песни Eagles и продаются тематические футболки.

Eagles просят суд Лос-Анджелеса запретить гостинице называться "Калифорнией" и сообщать о каких-либо связях с творчеством коллектива.

Hotel California является "вероятно, самой известной песней группы и во многих отношениях воплощает" ее "самую суть", говорится в иске.

Гостиница "Калифорния" в Тодос-Сантосе открылась в 1950 году - за четверть века до выхода одноименных альбома и сингла Eagles. С тех пор она сменила несколько названий.

В 2001 году заведение купила семейная пара из Канады и, как утверждают Eagles, начала использовать его историческое наименование в маркетинговых целях.

"По легенде, гостиница дала название известной песне", - сообщает сайт путеводителя Lonely Planet.

Тем временем авторы хита говорят, что ее текст не отсылает ни к какому конкретному месту. Обложка альбома Hotel California представляет собой фотографию реально существующего калифорнийского отеля "Беверли-Хиллз".

Кадр был использован группой без разрешения. Eagles находились под угрозой судебного разбирательства, пока не выяснилось, что число бронирований в "Беверли-Хиллз" утроилось после успеха альбома.

Два сингла с пластинки - собственно Hotel California и New Kind in Town - заняли первые строчки в американских и канадских чартах после ее выхода в 1976 году.

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