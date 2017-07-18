Григорий Лепс уговаривает жену родить ему пятого ребенка

Бублик
вторник, 18 июля 2017 г. 13:20
16 июля один из самых известных в стране музыкантов и продюсеров Григорий Лепс отмечает свое 55-летие. В день рождения вокалист принимал в своем доме дорогого гостя, телеведущего Юрия Николаева и команду новой программы Первого канала “Честное слово”, пишет Starhit.
© Instagram.com nuotr.

Давая интервью на берегу небольшого озера во дворе собственного дома, Григорий Лепс был откровенен. Он рассказал, что очень хочет вновь стать отцом.

“Я люблю свою семью, жену, детей, люблю сестру и ее детей. Работаю я и рву себя на части только для того, чтобы моя семья ни в чем не нуждалась. У каждого своя планка. У меня она достаточно высока, потому что детей немало и будут еще. Я сейчас, кстати, веду переговоры с женой по поводу продолжения детского праздника. Если зайдем в тупик, буду звать друзей на помощь”, — поделился Григорий Лепс с Юрием Николаевым.

Как известно, у музыканта сейчас четверо наследников — старшая дочка Инга от первого брака и еще троих детей Лепсу родила его молодая жена Анна.

Инге Лепсверидзе 32 года, и конечно, звездный отец задумывается о том, какого зятя он в недалеком будущем примет в свою семью.

“Кого выберет моя дочь, того она и выберет, — рассуждает музыкант. — Для меня важно будет только одно — любит он ее или женился, потому что папа — Григорий Лепс. А это узнается со временем. Думаю, мне понадобится не больше года, чтобы это понять”.

Вокалист рассказал, что в его семье похожий случай уже был. На его близкой родственнице женился мужчина, который, по словам Григория Лепса, возлагал большие надежды на знакомство со звездой и следующие из этого преференции. Музыкант дал понять, что брака по расчету он не потерпит.

Во время беседы с Юрием Николаевым Григорий Лепс неоднократно подчеркивал — семья играет первостепенную роль в его жизни. “Семья для мужчины — это все. Они толкают меня каждый раз на очередной путь, на очередное действо. Я и дом построил для них. Сам я довольно аскетично себя веду. Мне хватило бы и палатки”, — признался музыкант.

Григорий Лепс рассказал так же, что для него важно мнение людей о нем. “Я достаточно открыт, но не идеален, при этом хочу, чтобы обо мне отзывались хорошо, — говорит Лепс. — Стараюсь жить правильно. Знаю, что обязан делиться своим благосостоянием с близкими, родственниками, с простыми людьми, с храмами. Постоянно нужно нести какую-то радость”.

Бублик
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Куда пропала бывшая невеста Баскова?

Куда пропала бывшая невеста Баскова?
Общественность постепенно приходит в себя после новости о свадьбе певца Николая Баскова и модели Виктории Лопыревой. Так, репортеры попытались выяснить, куда пропала бывшая невеста “золотого голоса России” певица Софи Кальчева.

Григорий Лепс уговаривает жену родить ему пятого ребенка

Григорий Лепс уговаривает жену родить ему пятого ребенка
16 июля один из самых известных в стране музыкантов и продюсеров Григорий Лепс отмечает свое 55-летие. В день рождения вокалист принимал в своем доме дорогого гостя, телеведущего Юрия Николаева и команду новой программы Первого канала “Честное слово”, пишет Starhit.

Чарли Шин бросил пить, стал веганом и занялся йогой

Charlie Sheenas
Американский актер Чарли Шин отказался от продуктов животного происхождения. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники, близкие к окружению артиста.

Воры обокрали дом Виторгана в Юрмале: "Забрали все самое дорогое! Мне противен сам факт…" (22)

Воры обокрали дом Виторгана в Юрмале: Забрали все самое дорогое! Мне противен сам факт…
Поздно ночью в Юрмале был обворован дом народного артиста Российской Федерации Эммануила Виторгана. О случившемся сообщила его супруга Ирина через сеть Facebook: "Пишем, потому что уже стало, к сожалению, известно… Мы приехали в Юрмалу с доброй миссией!!! Жаль, что кто то это не понял… Тронуть Дом Народного артиста России Эммануила ВИТОРГАНА, это…..!! В этот вечер мы отмечали 5 ЛЕТ ВИТОРГАН-КЛУБУ в Латвии! В любимой ЮРМАЛЕ… Мы живем на ул.ТЕАТРА… Может эти нелюди прочтут и поймут, в чей Дом они посмели… и станет стыдно… А когда то АКТЕР был не прикасаем… Плачу… Ирина".

От Моисеева скрыли смерть матери (1)

От Моисеева скрыли смерть матери
Борис Моисеев на шоу Леры Кудрявцевой рассказал, что от него скрыли смерть матери. Когда женщина умерла артист был на гастролях в США. О потере близкого человека он узнал несколько дней спустя.
Facebook друзья
Rambler's Top100