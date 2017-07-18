Григорий Лепс уговаривает жену родить ему пятого ребенка

Давая интервью на берегу небольшого озера во дворе собственного дома, Григорий Лепс был откровенен. Он рассказал, что очень хочет вновь стать отцом.

“Я люблю свою семью, жену, детей, люблю сестру и ее детей. Работаю я и рву себя на части только для того, чтобы моя семья ни в чем не нуждалась. У каждого своя планка. У меня она достаточно высока, потому что детей немало и будут еще. Я сейчас, кстати, веду переговоры с женой по поводу продолжения детского праздника. Если зайдем в тупик, буду звать друзей на помощь”, — поделился Григорий Лепс с Юрием Николаевым.

Как известно, у музыканта сейчас четверо наследников — старшая дочка Инга от первого брака и еще троих детей Лепсу родила его молодая жена Анна.

Инге Лепсверидзе 32 года, и конечно, звездный отец задумывается о том, какого зятя он в недалеком будущем примет в свою семью.

“Кого выберет моя дочь, того она и выберет, — рассуждает музыкант. — Для меня важно будет только одно — любит он ее или женился, потому что папа — Григорий Лепс. А это узнается со временем. Думаю, мне понадобится не больше года, чтобы это понять”.

Вокалист рассказал, что в его семье похожий случай уже был. На его близкой родственнице женился мужчина, который, по словам Григория Лепса, возлагал большие надежды на знакомство со звездой и следующие из этого преференции. Музыкант дал понять, что брака по расчету он не потерпит.

A post shared by Анна Лепс (@_lepsanna) on May 16, 2017 at 7:25am PDT

Во время беседы с Юрием Николаевым Григорий Лепс неоднократно подчеркивал — семья играет первостепенную роль в его жизни. “Семья для мужчины — это все. Они толкают меня каждый раз на очередной путь, на очередное действо. Я и дом построил для них. Сам я довольно аскетично себя веду. Мне хватило бы и палатки”, — признался музыкант.

Григорий Лепс рассказал так же, что для него важно мнение людей о нем. “Я достаточно открыт, но не идеален, при этом хочу, чтобы обо мне отзывались хорошо, — говорит Лепс. — Стараюсь жить правильно. Знаю, что обязан делиться своим благосостоянием с близкими, родственниками, с простыми людьми, с храмами. Постоянно нужно нести какую-то радость”.