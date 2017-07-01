Григорьев-Апполонов разрыдался у гроба Яковлева

На Троекуровском кладбище Москвы прошла церемония прощания с певцом, экс-солистом группы "Иванушки International" Олегом Яковлевым. На траурном мероприятии присутствовали сотни людей, многие не смогли сдержать слез.

Попрощаться с другом пришли и участники группы "Иванушки International" Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Апполонов. Они провели плечом к плечу с Олегом Яковлевым около 15 лет.

"Мы с Олежкой прошли очень сложный, но интересный путь творческий и жизненный, путь, который сближает. Хоть вы и прекрасно понимаете, что коллектив это семья, где есть ссоры и обиды. Когда Олежка ушел (начал сольную карьеру), я был рад за него, что у него все получается. Как гром среди ясного неба я узнал, что он в больнице. Олежка, я тебя люблю, Царствие тебе небесное", – едва сдерживая слезы произнес Кирилл Андреев.

Третий "Иванушка" Андрей Григорьев-Апполонов не мог сдержать эмоций у гроба друга. Когда настала его очередь произносить речь, Андрей несколько раз прерывался, чтобы унять слезы. Он рассказал о сложном творческом пути Олега, отметив, что тот всегда стремился душой к искусству.

"Олег стал настоящим артистом, настоящим "Иванушкой". Мне кажется, что все, что он должен был сделать в жизни, он сделал. Олежка молодец, он и коллектив спас – я не знаю, кто еще мог бы быть 15 лет с сумасшедшими мной и Кириллом (Андреевым), он и сам стал Артистом с большой буквы", – цитирует РИА Новости Григорьева-Апполонова.

Церемония прощания началась в 12:00 и длилась несколько часов. Друзья, коллеги, родственники и просто поклонники несли цветы любимому артисту и товарищу. Мало кто мог сдержать слезы, останавливаясь возле гроба. Каждому было что вспомнить об Олеге Яковлеве. Всю церемонию у гроба простояла гражданская жена артиста Александра Куцевол.

Олег Яковлев будет кремирован, после чего его прах захоронят на Троекуровском кладбище. Певец умер 29 июня, рано утром. По разным данным, причинами смерти артиста, который несколько дней находился в реанимации, стали остановка сердца, отек легких на фоне цирроза печени, двусторонняя пневмония.