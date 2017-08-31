Украинская хип-хоп-группа "Грибы" перестанет давать концерты после 2017 года. Об этом фронтмен коллектива Юрий Бардаш объявил на выступлении в Одессе, передает The Flow.

"Так случилось, что группа заканчивает концертную деятельность в этом году, 31 декабря. Сейчас в Одессе мы даем, получается, последний концерт", — сообщил Бардаш.

В Одессе "Грибы" выступили 25 августа. До конца 2017-го коллектив планирует отыграть 15 концертов, сообщается на их странице во "ВКонтакте". Выступления состоятся, в частности, в Москве, Киеве, Лондоне, Берлине и Минске.

Коллектив "Грибы" был основан в 2016 году. В марте 2017-го группа выпустила сингл "Тает лед" и клип на него. Музыкальное видео за несколько недель набрало более 10 миллионов просмотров и стало вирусным. На композицию было создано множество пародий. Трек "Тает лед" вошел в единственный студийный альбом "Грибов" "Дом на колесах ч. 1".

Lenta.ru
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