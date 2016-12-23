Гостями фестиваля Лаймы Вайкуле станут Вахтанг Кикабидзе и Нани Брегвадзе

Организаторы фестиваля "Лайма Вайкуле. Юрмала. Рандеву" сообщают, что список гостей пополнился именами легенд грузинской эстрады - Вахтанга Кикабидзе и Нани Брегвадзе.
Как уже сообщалось, фестиваль пройдет в концертном зале "Дзинтари" с 20 по 23 июля 2017 года.
Фестиваль состоится уже в третий раз, в нем примут участие более пятидесяти солистов и коллективов из разных стран, в том числе звезды российской эстрады Валерий Меладзе, Анжелика Варум и Леонид Агутин, танцевальный коллектив Freedom ballet. Латвию будут представлять Интар Бусулис, Янис Стибелис и другие.