Гостей "Евровидения-2017" попросили не называть украинцев русскими

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Lenta.ru
среда, 19 апреля 2017 г. 16:39
Депутат Верховной Рады Украины Анна Романова объявила о создании информационного буклета для посетителей "Евровидения-2017", в котором рассказывается, как вести себя в Киеве. Она опубликовала в Facebook несколько иллюстрированных рекомендаций.
Eurovizija
© Scanpix

На одной из картинок отмечается, что украинцев нельзя называть русскими. "Пытайтесь избегать тем относительно отношений между Украиной и Россией", — подчеркнули авторы буклета.

13 апреля Национальная полиция Украины опубликовала собственную памятку для гостей международного конкурса. В ней иностранцам посоветовали, в частности, кричать и убегать в случае опасности.

Музыкальный конкурс "Евровидение" пройдет в украинской столице в мае 2017-го. Россия не будет принимать в нем участия из-за того, что Служба безопасности Украины запретила въезжать в страну певице Юлии Самойловой. Первый канал и "Россия 1" отказались от трансляции соревнования.

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