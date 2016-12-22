Гоша Куценко объявил о завершении актерской карьеры

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Дни.ру
четверг, 22 декабря 2016 г. 14:16
Гоша Куценко заявил репортерам, что подумывает о завершении актерской карьеры. Накануне 50-летия известный артист решил полностью изменить свою жизнь.
© RIA/Scanpix

По мнению Куценко, тяжелая актерская стезя губит людей. В данный момент артист подумывает о том, чтобы самому начать создавать фильмы. Гоша поделился с журналистами своими планами на пресс-показе картины Тимура Бекмамбетова “Елки-5” в Петербурге.

“В чем трудности актерской профессии… Мне в следующем году будет 50 лет, и я бы с удовольствием завязал с ней. Я хочу отказаться от нее, потому что она губит людей”, — считает опытный Куценко, в фильмографии которого насчитывается более ста картин.

Однако из мира кино Гоше никуда уже не деться. “Я хочу уйти в режиссуру и не заниматься больше актерством”, — цитирует звезду сайт Life.ru. Гоша уже успел посидеть в кресле режиссера. 15 декабря он представил на суд зрителей его кинофильм “Врач”. Правда, дебютная работа Куценко, если верить СМИ, провалилась на “Кинотавре”.

“Это рассказ о пяти днях из жизни доктора. Нет прямого сюжета, связанного со мной, но это набор историй, которые я видел и слышал. Фильм посвятил всем, кого не удалось спасти, и великому труду врачей, в частности нейрохирургов”, — рассказал в недавнем интервью новоиспеченный режиссер. Кстати, Гоша признался, что если бы у него было право разрешить в России эвтаназию, он бы разрешил.

Куценко считает себя трудоголиком. “Работы много. Когда ее нет, не знаю, что делать. Если еду на отдых, то без работы просто спиваюсь”, — признался популярный актер.

Дни.ру
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