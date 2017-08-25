Голливуд в шоке: Анджелина Джоли ест через день и весит 34 кг

Артистка слишком переживала из-за развода с Брэдом Питтом, так что еще осенью прошлого года ее окружение забило тревогу: вес Джоли снизился до опасной отметки — 34 килограмма! Анджелина всегда ела урывками, питалась всухомятку и предпочитала жить на перекусах, состоящих из орехов и ягод. Теперь, как уверяют инсайдеры, ее пищевые привычки стали только хуже. По словам источника из голливудского окружения звезды, Анджелина ест не каждый день.
- Она питается через день. Я еще ни разу не видел, чтобы она нормально и плотно пообедала, — рассказал инсайдер американскому порталу BlindGossip.com. — В те дни, когда она что-то ест, кажется, будто у нее совсем нет аппетита. Она может откусить от сэндвича пару раз или съесть небольшой фрукт. Этого очень мало!
По словам окружения звезды, певица терпеть не может есть на людях из-за того, что ее в любой момент могут сфотографировать папарацци. Поэтому вне дома она вообще не берет в рот ни крошки. Но и дома она питается очень мало и не регулярно.
В недавнем интервью Джоли призналась, что она перенесла паралич Белла: у артистки парализовало лицевой нерв. На реабилитацию ушло несколько месяцев. И это тоже не способствовало тому, чтобы Анджелина начала есть нормально. Неврит лицевого нерва (другое название этого заболевания) возникает, когда на лице воспаляется нерв, в результате чего он становится неподвижным. Последствия этого — мышечная слабость, слюнотечение, сильная ассиметрия век или уголков рта, подергивание глаза.
К слову, в свое время личный психоаналитик Брэда Питта — голливудский психолог Рон Бэрд — рассказывал: актера очень тревожила худоба жены. По словам терапевта, Брэд обсуждал состояние Анджелины во время сеансов психотерапии. По словам Питта, его жена катастрофически теряла вес из-за нервных срывов.
- Во время приступов Анджелина может запираться в своей комнате на несколько дней и оставаться там без еды, — рассказывает инсайдер. — Брэд сказал, что в ней как будто уживаются два разных человека. Во время срывов она может крушить все вокруг и даже навредить себе.
Голливуд в шоке: Анджелина Джоли ест через день и весит 34 кг
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