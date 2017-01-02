Глюк’oZa — снова в вызывающих нарядах. И даже без

Надо отметить, что многих подписчиков смутила не столь откровенная блузка звезды, а именно аксессуар из цепей. Портупея, по мнению фолловеров, создает не самое лучшее впечатление о звезде, так как это не подходит для образа матери двоих детей.

Фото опубликовано Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova) Дек 31 2016 в 1:41 PST

Стоит признать, что Наташа Ионова-Чистякова неоднократно красовалась перед многотысячной аудиторией в вызывающих нарядах, а иногда посещала светские мероприятия без нижнего белья.