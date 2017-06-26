Видимо, не выдержав нападок, Глюк’oZa ответила тем, кто критикует ее любовь к демонстрации своего тела. И объяснила это просто - она любит свое тело и красивые вещи и чувствует себя сексуальной.

Глюк’oZa рассказала, почему так любит раздеваться Российская певица Наталья Ионова, известная как Глюк’oZa, нередко радует своих подписчиков в соцсетях пикантными снимками. Однако не все поклонники в восторге от этих фотографий и Наталью часто упрекают в недостойном поведении.

Наташа Королева показала фигуру в бикини Певица Наташа Королева поделилась с подписчиками фотографией с израильского пляжа. На снимке она предстала перед зрителями в бикини.

Джонни Депп извинился за шутку об убийстве Трампа Голливудский актер Джонни Депп принес извинения за свои намеки по поводу возможного убийства президента США Дональда Трампа. Он пошутил на этот счет, отвечая на вопросы поклонников на британском рок-фестивале Гластонбери. Белый дом осудил Деппа.