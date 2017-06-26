Глюк’oZa рассказала, почему так любит раздеваться

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SHOWTIME!
понедельник, 26 июня 2017 г. 16:44
Российская певица Наталья Ионова, известная как Глюк’oZa, нередко радует своих подписчиков в соцсетях пикантными снимками. Однако не все поклонники в восторге от этих фотографий и Наталью часто упрекают в недостойном поведении.
© Instagram

Видимо, не выдержав нападок, Глюк’oZa ответила тем, кто критикует ее любовь к демонстрации своего тела. И объяснила это просто - она любит свое тело и красивые вещи и чувствует себя сексуальной.

Сегодня мне захотелось ответить всем тем, кто за спиной или в открытую критикует мои откровенные наряды. Да, я иногда одеваюсь откровенно, но только на различные красные дорожки, мероприятия и съемки, потому что я считаю, что это стильно и красиво. Дома и в обыденной жизни я хожу без мейкапа, в носках и, если честно, мой мужчина часто возмущён по этому поводу, что ему достаётся максимальная натуральность. 🤦🏼‍♀😂 НО! В первую очередь, я экспериментирую с луками для вас и, конечно, для себя. Для вас, потому что мне нравится быть на публике, наверное, поэтому я и стала артистом. А для себя, потому что мне нравится мое тело. Я наконец-то пребываю в гармонии с собой. В детстве я надевала три пары колготок для того, чтобы зазор между моих худощавых ног уменьшился (я прела, потела, но терпела). 😅 А сейчас я наконец-то чувствую себя женщиной, чувствую себя сексуальной. Мне нравится моя фигура, грудь, ноги. Мне нравится надевать на себя красивые вещи. Мне нравится украшать вещи собой: не чтобы вещь украшала меня, а я украшала то или иное платье. У меня нет нед@еба, как пишут некоторые подписчики (извините, но выражаюсь вашим языком), с этим все в порядке. Наверное, поэтому я 11 лет замужем. Но сегодня я имею право на то, чтобы надевать такие наряды. Может быть, через 15 лет я уже не смогу этого себе позволить, поэтому я живу пока так и мне это в кайф!! А смотреть на это или нет - только ваш выбор. Не терзайте себя, если это противоречит вашим моральным принципам. 😊👋🏻 #глюкоза #glukoza

A post shared by ГЛЮКОЗА ❤️ (@chistyakova_ionova) on Jun 24, 2017 at 4:42am PDT

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