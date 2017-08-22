Галкин "в интересах личного хайпа" высмеял открытое письмо Малахова

Галкин в образе старушки, которая, судя по всему, олицетворяет целевую аудиторию Малахова, издевается над "великодушным прощанием" ведущего с вахтерами, охранниками и редакторами Первого канала. "Близок к народу, не то, что ты со своими замками", — иронизирует юморист, намекая на свой дом в подмосковной деревне Грязь.

Галкин также не забыл назвать программу "Прямой эфир" желтухой и заявил, что звездный ведущий ушел на "Россию 1" совсем не "из-за денег, как некоторые". "Видео записано и опубликовано исключительно в интересах личного хайпа", — подчеркнул он.

Ранее Малахов разместил на портале StarHit открытое письмо, адресованное генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту. Также Малахов обратился и к другим сотрудникам телеканала, поблагодарив их за работу на совместных проектах.