Галкин "в интересах личного хайпа" высмеял открытое письмо Малахова

Lenta.ru
вторник, 22 августа 2017 г. 10:08
Телеведущий и юморист Максим Галкин высмеял открытое письмо Андрея Малахова, адресованное сотрудникам Первого канала. Ролик был опубликован в его Instagram-аккаунте.
© DELFI LV

Галкин в образе старушки, которая, судя по всему, олицетворяет целевую аудиторию Малахова, издевается над "великодушным прощанием" ведущего с вахтерами, охранниками и редакторами Первого канала. "Близок к народу, не то, что ты со своими замками", — иронизирует юморист, намекая на свой дом в подмосковной деревне Грязь.

Галкин также не забыл назвать программу "Прямой эфир" желтухой и заявил, что звездный ведущий ушел на "Россию 1" совсем не "из-за денег, как некоторые". "Видео записано и опубликовано исключительно в интересах личного хайпа", — подчеркнул он.

Ранее Малахов разместил на портале StarHit открытое письмо, адресованное генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту. Также Малахов обратился и к другим сотрудникам телеканала, поблагодарив их за работу на совместных проектах.

Пусть говорят ‼️Экстренный выпуск 2. Вчера Андрей Малахов написал открытое письмо, где попрощался великодушно со всеми сотрудниками Останкино. P.S. При создании ролика автор не сотрудничал с руководством Первого канала. Видео записано и опубликовано исключительно в интересах личного хайпа. #накоготынас #ушелишурыгинузабрал #копенкинузабыл #прямойэфирвкривойзаписи #андреймалахов #максимгалкин

A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Aug 20, 2017 at 11:30pm PDT

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