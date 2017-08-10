Галкин резко высказался об уходе Малахова с Первого канала

Телеведущий Максим Галкин в своем инстаграме резко высказался о переходе своего коллеги Андрея Малахова с Первого канала на ВГТРК.

Галкин отметил, что причиной решения Малахова мог стать не декретный отпуск, а более выгодное предложение.

"Ну заплатили больше бабла — иди себе! Он напоминает мне героя Вицина в "Кавказской пленнице". Помните, как его колбасило между Моргуновым и Никулиным?" — заявил Галкин.

Телеведущий добавил, что вообще не стал бы высказываться на эту тему, если бы "в каждой второй статье" не припоминали его собственный переход на ВГТРК в 2008 году.

Ранее сообщалось, что СМИ узнали возможную причину ухода Малахова с Первого канала. Также появилась информация, что Малахов уйдет в декретный отпуск. Позднее источник рассказал, что Малахов написал заявление об увольнении.