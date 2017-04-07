Галкин посмеялся над Малышевой

Dni.ru
пятница, 7 апреля 2017 г. 08:02
Супругу Аллы Пугачевой Максиму Галкину не дают покоя лавры популярного телеврача Елены Малышевой. Шоумен искрометно спародировал ведущую программ "Здоровье" и "Жить здорово!".
© RIA/Scanpix

Малышева давно уже полюбилась народу, потому что объясняет все сложные моменты, касающиеся здоровья, доступно и непосредственно. Даже на самые щекотливые темы она говорит без стеснения и неловких пауз, давая понять: что естественно, то не безобразно.

Однако не всем такая открытость по душе. Многие зрители критикуют Елену за чрезмерную натуралистичность в некоторых интимных вопросах, а кое-кто даже высмеивает телеврача. К примеру, Максим Галкин решил изобразить ведущую "Здоровья" в процессе работы. И выбрал шоумен для своего шутливого номера под названием "Лайфхак от Елены Малышевой" неожиданное место – туалет.

"Дорогие друзья! Несколько слов о пользовании туалетом в поезде. Вам понадобятся два полотенца. Одно – для того чтобы – покажите, Герман Шаевич, покажите! – открывать и закрывать все поверхности, покрытые микробами. Это и ручки, и ободок унитаза... А другое полотенце – для вашего лица. Главное – не перепутать. Дорогие друзья, это была минутка от Елены Малышевой в поезде. Ну а теперь с вашего позволения я уединюсь. Непередаваемая атмосфера. Жалко, камера не может все вам рассказать. Всего доброго, дорогие телезрители!" – феерично закончил свой юмористический опус в Instagram Галкин.

Лайфхак от Елены Малышевой.

A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Apr 5, 2017 at 2:45pm PDT


Восхищенные поклонники устроили Максиму виртуальную овацию, поблагодарив за отличный юмор и идеальную передачу интонаций Елены. "Потрясающе! Браво Максим!", "Ха ха ха! Молодец! Залечила доктор!", "Бомба)))", "Genialno!", "Очаровательно!!!", "Максим Галкин – талантливый очень позитивный фантастически обаятельный мужчина.....", "Отлично, поучительно и главное безопасно. А второй туалет всегда закрыт и он только для проводниц", "Умора!", "Максим спасибо! Повеселили:)", "Поднял на троение на весь день!!!👍👍👍😂😂😂", "Ха..ха... Обожаю Максима!!!", "Класс!!! Давно не радовал пародиями!!! Молодец!!!" – похвалили шоумена благодарные зрители и попросили продолжать в этом духе.

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