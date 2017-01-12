Галкин отреагировал на призывы убрать Пугачеву из эфира

Шоумен Максим Галкин поиздевался над россиянами, требующими убрать с телеэкранов Примадонну и "ее свиту". Юморист заступился за свою жену Аллу Пугачеву в стебной манере.

В соцсетях продолжается война ненавистников Примадонны и ее заступников. Супруг гонимой народом Аллы Пугачевой Максим Галкин посчитал, что пришло время вмешаться и ему.

Филипп Киркоров и Николай Басков уже пошутили на злобу дня, возмутив пользователей Сети видео с тапочками. Теперь и Галкин решил вызвать огонь на себя, но выбрал другой способ защиты Пугачевой. Он не стал снимать на видео свои ноги, а поделился совместным фото с женой.

Шоумен напомнил россиянам, пострадавшим от "засилья Пугачевой в эфире" в новогодние праздники, что их скоро ждет еще одна праздничная дата.

"А впереди еще #старыйновыйгод #держитесьтам #праздникипродолжаются", – с ехидцей написал в Instagram Максим. "#мызапугачеву", "Молодцы!!!! И Вы держитесь", – поспешили приободрить пару поклонники. "От вас идет позитив!" – оценила юмор Галкина одна из подписчиц.

К слову, певцу и композитору Игорю Николаеву из-за сложившейся ситуации уже не до шуток. Артист всерьез переживает из-за начавшейся в интернете травли Примадонны и "ее свиты", к которой причисляют и Николаева. Как и Филипп Киркоров, Игорь не стесняется в выражениях и не скрывает своего гнева.

А впереди еще #старыйновыйгод 🙈 #держитесьтам #праздникипродолжаются #клубничка #максимгалкин #аллапугачева @alla_orfey

A photo posted by Максим Галкин | maxgalkin.ru (@maxgalkinru) on Jan 12, 2017 at 12:04am PST



"А нам на**ать!" Вот это уровень дискуссии!!! ...и это еще один из самых милых и литературно грамотных постов от моих добрых анонимных троллей) честно говоря, за всю жизнь столько ненависти на мою голову еще не выливалось", – пожаловался в микроблоге лучший друг Примадонны.

Однако Николаев пытается извлечь из происходящего хоть какой-то урок. "Это отрезвляет. Хорошо хоть в отличной компании с @alla_orfey, ей, конечно, достается больше, но и я, как "человек из свиты", получаю по полной программе.

Для умных резонеров (неумным значение слова "резонер" неизвестно): в своем посте я не сравнивал ни себя, ни А. Пугачеву с Пастернаком и Солженицыным, а указал на сходство в практике подписания "писем трудящихся", и письма трудящихся полились широкой и пахучей го**орекой прямо ко мне на страничку. Тем ценнее среди этого потока письма людей, которым искренне нравимся мы и наши песни. СПАСИБО ИМ! Просто я думаю: как же я буду выкладывать, например, фото своего ребенка, своей семьи, чтобы потом некое де**мо с цветочком в аватарке их оскорбляло? – негодует Игорь. – Конечно, ушел бы немедленно отсюда, просто жаль хороших людей, которые мне симпатизируют и ждут моих постов, песен, какой-то информации... #мызапугачеву".

Сама Примадонна старается не подавать виду, что ее задела критика зрителей. Она выложила в Instagram шутливый ролик, в котором видны только ее розовые тапки.

"Пожалуйста, не волнуйтесь. Не надо собирать никакие подписи за Пугачеву, – попросила певица сторонников. – Ведь самое смешное желание – это желание нравиться всем. Кому-то нравится, кому-то нет. Живем дальше! Радостно и весело".

Вслед за Пугачевой свои тапки показали Филипп Киркоров и Николай Басков. "Пожалуйста, не волнуйтесь! Не в подписях дело и даже не в тапочках дело, да не в кофточках. Если кому-то что-то не нравится, необязательно нас ставить об этом в известность. Постарайтесь этот шок пережить самостоятельно. Вы спрашиваете, как мы реагируем, когда кто-то говорит о нас плохо? Плохо говорят о нас те, кто хуже нас. Тем, кто лучше нас – не до нас! И напоследок: не принимайте близко к сердцу то, что можно послать в задницу. В общем, тапочки Коли и тапочки Филиппа поддерживают тапочки Аллы!" – с издевкой заявил Киркоров.

"Пожалуйста, не волнуйтесь. Не надо собирать никакие подписи. Ведь когда у вас много денег, вам не до сбора подписей. Вам не нравятся одни и те же звезды? Правильно, вам должна нравится одна и та же звезда. Живем дальше радостно и весело. Или грустно и нудно – это кто как больше любит!" – подыграл Алле и Филиппу Николай Басков.

Напомним, обращение против "засилья Примадонны на телевидении" уже подписали более 100 тысяч человек. Россияне просят поменять программу новогоднего эфира в 2018 году и убрать из новогоднего эфира Пугачеву и "ее свиту".

Судя по тексту петиции, праздничная программа этого года понравилась не всем телезрителям. Новогодний эфир с участием Аллы Пугачевой, Максима Галкина и Филиппа Киркорова вызвал массовую волну критики как от публичных культурных деятелей, так и простых телезрителей.