Галкин и Пугачева замерзли в Юрмале

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lifenews.ru
понедельник, 3 июля 2017 г. 18:47
Алла Пугачева и Максим Галкин вместе со своими двойняшками и шпицем Марусей проводят летние каникулы в Латвии. Неподалеку от юрмальского дома Лаймы Вайкуле звездная пара арендовала виллу “Марта”, стоимость которой оценивается в 15 миллионов евро, пишет “Комсомольская правда”.
© Instagram

Этот роскошный комплекс включает в себя несколько зданий — двухэтажный особняк, спа-комплекс, теннисный корт, гараж и помещение для охраны. В главном доме четыре отдельные комнаты, кинозал, библиотека, кухня, столовая и зимний сад.

Однако плохая дождливая погода докатилась и до солнечной Юрмалы.

Максим Галкин выложил в своем Инстаграме ролик, где он замерзший и промокший до нитки, показывает, какая погода царит в Юрмале.

Даже шпиц Галкина и Пугачевой Маруся дрожит от холода на этом шуточном видео.

Судя по всему, Галкин снимал этот ролик во дворе виллы “Марта”.

lifenews.ru
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