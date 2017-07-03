Галкин и Пугачева замерзли в Юрмале

Алла Пугачева и Максим Галкин вместе со своими двойняшками и шпицем Марусей проводят летние каникулы в Латвии. Неподалеку от юрмальского дома Лаймы Вайкуле звездная пара арендовала виллу “Марта”, стоимость которой оценивается в 15 миллионов евро, пишет “Комсомольская правда”.
Этот роскошный комплекс включает в себя несколько зданий — двухэтажный особняк, спа-комплекс, теннисный корт, гараж и помещение для охраны. В главном доме четыре отдельные комнаты, кинозал, библиотека, кухня, столовая и зимний сад.
Однако плохая дождливая погода докатилась и до солнечной Юрмалы.
Максим Галкин выложил в своем Инстаграме ролик, где он замерзший и промокший до нитки, показывает, какая погода царит в Юрмале.
Даже шпиц Галкина и Пугачевой Маруся дрожит от холода на этом шуточном видео.
Судя по всему, Галкин снимал этот ролик во дворе виллы “Марта”.