Галкин и Пугачева замерзли в Юрмале

Этот роскошный комплекс включает в себя несколько зданий — двухэтажный особняк, спа-комплекс, теннисный корт, гараж и помещение для охраны. В главном доме четыре отдельные комнаты, кинозал, библиотека, кухня, столовая и зимний сад.

Однако плохая дождливая погода докатилась и до солнечной Юрмалы.

Максим Галкин выложил в своем Инстаграме ролик, где он замерзший и промокший до нитки, показывает, какая погода царит в Юрмале.

Даже шпиц Галкина и Пугачевой Маруся дрожит от холода на этом шуточном видео.

Судя по всему, Галкин снимал этот ролик во дворе виллы “Марта”.