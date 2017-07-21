Французская певица скончалась на глазах у публики во время концерта

NEWSru.com
пятница, 21 июля 2017 г. 09:49
Французская певица Барбара Велденс умерла на глазах у зрителей во время концерта, который проходил во францисканской церкви города Гурдон на юго-западе страны. По предварительным данным, причиной гибели 35-летней исполнительницы стал удар током. Медики не смогли ее спасти, передает Europa1.
Barbara Weldens
© Socialinio tinklo nuotr.

Трагический инцидент произошел вечером в среду, 19 июля. Концерт Велденс, отмеченной несколькими музыкальными премиями, проходил в рамках фестиваля "Лео Ферре". Певица представила публике песни из своего дебютного альбома, который вышел в феврале.

Точные причины смерти Велденс будут установлены спустя несколько дней. В настоящее время прокуратура проверяет причины неисправности электрооборудования.

Поклонники Барбары Велденс отмечают, что погибшая певица была последовательницей Жака Бреля и своей тезки, актрисы и певицы Барбары. Предполагается, что из-за смерти участницы музыкальный фестиваль будет отменен.

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