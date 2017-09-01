ФОТО: Звезду сериала "Беверли-Хиллз, 90210" не узнать

На днях папарацци сделали снимки Гарт, гуляющей с собакой по Лос-Анджелесу. На ней были короткие шорты и майка, которые подчеркивали "поплывшую" фигуру некогда стройной миловидной блондинки.

Поклонники не сразу узнали исполнительницу роли Келли в неухоженной женщине. Некоторые предполагают, что у Гарт могут быть проблемы со здоровьем, ведь еще в июне этого года 45-летняя Дженни была гостьей одного из телешоу и выглядела очень хорошо.