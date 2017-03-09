На премьеру Стюарт пришла с новой стрижкой - очень коротким ежиком. Как пишет британское издание Mirror, столь радикальная смена имиджа была необходима актрисе для роли в фильме Underwater.

Жену Караченцова лишили прав за ДТП в нетрезвом виде Актрису Людмилу Поргину — cупругу Николая Караченцова — лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Кроме того, суд постановил оштрафовать ее на 30 тысяч рублей, сообщает корреспондент НТВ.

Жена Александра Овечкина ждет ребенка Жена известного хоккеиста Александра Овечкина ждет ребенка. В близком окружении обсуждают беременность Анастасии Шубской.

ФОТО: Звезда саги "Сумерки" изменилась до неузнаваемости На прошедшей в Лос-Анджелесе премьере фильма Personal Shopper актриса Кристен Стюарт, исполнившая в ленте главную роль, удивила публику и папарацци.

Сергей Лазарев выступил против бойкота "Евровидения" Российский поп-исполнитель Сергей Лазарев высказался против бойкота музыкального конкурса "Евровидение" в Киеве, к чему ранее призывали некоторые его коллеги и политики.