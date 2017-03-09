ФОТО: Звезда саги "Сумерки" изменилась до неузнаваемости
SHOWTIME!
четверг, 9 марта 2017 г. 10:23
На прошедшей в Лос-Анджелесе премьере фильма Personal Shopper актриса
Кристен Стюарт, исполнившая в ленте главную роль, удивила публику и папарацци.
Kristen Stewart
На премьеру Стюарт пришла с новой стрижкой - очень коротким ежиком. Как пишет британское издание Mirror, столь радикальная смена имиджа была необходима актрисе для роли в фильме Underwater.
Kristen Stewart
DELFI в социальных сетях:
Дружите с нами в
Facebook - узнавайте новости первыми!
Актрису Людмилу Поргину — cупругу Николая Караченцова — лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Кроме того, суд постановил оштрафовать ее на 30 тысяч рублей, сообщает корреспондент НТВ.
Жена известного хоккеиста Александра Овечкина ждет ребенка. В близком окружении обсуждают беременность Анастасии Шубской.
На прошедшей в Лос-Анджелесе премьере фильма Personal Shopper актриса Кристен Стюарт, исполнившая в ленте главную роль, удивила публику и папарацци.
Российский поп-исполнитель Сергей Лазарев высказался против бойкота музыкального конкурса "Евровидение" в Киеве, к чему ранее призывали некоторые его коллеги и политики.
Зрители привыкли видеть своих кумиров при полном параде: ровный тон, яркая помада, укладка, каблуки. Звезды изо всех сил стараются не разочаровать фанатов и выглядеть на все сто. А вот исполнительница хита “Маленькая страна” по этому поводу абсолютно не переживает. Наташа весело проводит время в Америке, гуляя по улице без косметики, пишет Starhit.