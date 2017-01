ФОТО: Вы не поверите, но Эвелина Хромченко сняла очки

🇷🇺👇🏻🇺🇸It's me by @isxakov for @allure_russia 🇷🇺Подходят ли очки к вечернему платью? И другие важные вопросы из области дресс-кодов 1 марта на моем мастер-классе #ДрессКодыУспеха2017 в @gum_ru ... А без очков, дорогие мои, я вас, конечно, люблю, но не вижу. Фото: @isxakov для @allure_russia Экстеншны: @Todchukstudio Макияж: @ernest_mutaniol для @chanelofficial #ЭтоЧтоВы #ВасНеУзнать #ВолосыПриставила #БезОчковВамЛучше #ВОчкахТожеХорошо #НаденьтеЛинзы #СделайтеОперацию #ВОчкахЛучше #ОчкиЭвелиныХромченко #evelinafashionschool

A photo posted by Evelina Khromtchenko (@evelinakhromtchenko) on Jan 10, 2017 at 7:57am PST