ФОТО: Волочкову снова высмеяли в соцсетях за трусы и шпагаты

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SHOWTIME!
пятница, 10 марта 2017 г. 07:56
Российская балерина Анастасия Волочкова снова развеселила пользователей соцсетей своими курортными снимками.
© Instagram nuotr.

Артистка, которая часто отдыхает в теплых странах, всегда делится снимками своего отпуска, по большей части - в бикини.

Сейчас Волочкова отдыхает в Таиланде и, конечно, публикует фотоотчеты в Instagram. Правда, не все оценили Настю в бикини и прозрачном топе - некоторые пользователи с сарказмом заметили, мол, опять трусы и шпагаты, пора бы придумать что-то новое. В ответ Волочкова отключила возможность комментировать пост.

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