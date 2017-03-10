ФОТО: Волочкову снова высмеяли в соцсетях за трусы и шпагаты

Артистка, которая часто отдыхает в теплых странах, всегда делится снимками своего отпуска, по большей части - в бикини.

Сейчас Волочкова отдыхает в Таиланде и, конечно, публикует фотоотчеты в Instagram. Правда, не все оценили Настю в бикини и прозрачном топе - некоторые пользователи с сарказмом заметили, мол, опять трусы и шпагаты, пора бы придумать что-то новое. В ответ Волочкова отключила возможность комментировать пост.