ФОТО, ВИДЕО: Известны все финалисты "Евровидения 2017"

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SHOWTIME!
пятница, 12 мая 2017 г. 13:13
11 мая в Киеве в ходе второго полуфинала были выбраны еще 10 финалистов международного конкурса "Евровидение 2017".
"Eurovizijos" antrojo pusfinalio nugalėtojai
© DELFI / Šarūnas Mažeika

В финал, который состоится 13 мая попали представители Болгарии, Белоруссии, Хорватии, Венгрии, Дании, Израиля, Румынии, Норвегии, Нидерландов и Австрии.

Напомним, латвийская группа Triānas Parks, которая выступала в первом полуфинале, выбыла из соревнования, не набрав достаточного числа голосов. По итогам первого полуфинала, в финал вышли представители Молдовы, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра и Бельгии. Автоматически, по правилам конкурса, в финал попадают страны так называемой "большой пятерки" - Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания, а также Украина - как принимающая сторона.

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