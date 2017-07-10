ФОТО, ВИДЕО: Галкин разделся, спародировал Жириновского и разрекламировал Юрмалу

Как уже сообщалось, сейчас юморист и его семья отдыхают в Юрмале. Судя по публикациям, Алла Пугачева проводит много времени в компании Лаймы Вайкуле. И обе они стали героинями нового видео Галкина, в котором собирают на берегу залива "выброшенные морем" продукты, устраивают пикник в дюнах и приглашают всех в Юрмалу.
Еще один свежий ролик Галкин посвятил знаменитостям, которые любят хвастаться своими полетами на частных самолетах. При этом отповедь хвастливым звездам он сделал от лица Владимира Жириновского.
Российская супермодель Ирина Шейк и голливудский актер Брэдли Купер, которые несколько месяцев назад стали родителями, не балуют поклонников совместными снимками. Охотникам за знаменитостями тоже не очень часто везет запечатлеть пару вместе.
Кино – это союз изображения и музыки. Музыкальное оформление является душой кино. Однако, если кино хоть как-то можно обсудить (сюжет, приемы, декорации, монтаж, свет), то музыку описать невозможно, как ни старайся.
Так называемая "золотая молодежь" - дети богатых родителей - очень любит хвастаться своей роскошной жизнью в соцсетях. А летом, когда большинство из них отдыхают от учебы в престижных вузах, число фотографий отдыха отпрысков богатых семей достигает критической массы.