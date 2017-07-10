ФОТО, ВИДЕО: Галкин разделся, спародировал Жириновского и разрекламировал Юрмалу

SHOWTIME!
понедельник, 10 июля 2017 г. 14:58
Российский шоумен Максим Галкин опубликовал в соцсетях очередную порцию видеороликов, а также порадовал поклонников снимком в плавках.
© Koncertai.lt nuotr.

Как уже сообщалось, сейчас юморист и его семья отдыхают в Юрмале. Судя по публикациям, Алла Пугачева проводит много времени в компании Лаймы Вайкуле. И обе они стали героинями нового видео Галкина, в котором собирают на берегу залива "выброшенные морем" продукты, устраивают пикник в дюнах и приглашают всех в Юрмалу.

Еще один свежий ролик Галкин посвятил знаменитостям, которые любят хвастаться своими полетами на частных самолетах. При этом отповедь хвастливым звездам он сделал от лица Владимира Жириновского.

Дамысдюн. Дарыморя #лаймалла #алла #лайма @laima_vaikule_official @alla_orfey

A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Jul 9, 2017 at 10:37am PDT

SHOWTIME!
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