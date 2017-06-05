ФОТО, ВИДЕО: Алла Пугачева с семьей отдыхает в Юрмале

В соцсетях появились несколько снимков и коротких видеороликов, сделанных на берегу Рижского залива. Несмотря на ветер и тучи, Галкин гуляет по пляжу - пешком и на велосипеде. Звездные супруги также навестили свою подругу Лайму Вайкуле.

Как уже сообщалось, Пугачева и Галкин выбрали для отдыха знаменитую виллу "Марта". Там же они провели лето и в прошлом году.

A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Jun 2, 2017 at 12:04pm PDT

A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Jun 3, 2017 at 2:00pm PDT