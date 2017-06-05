ФОТО, ВИДЕО: Алла Пугачева с семьей отдыхает в Юрмале

В соцсетях появились несколько снимков и коротких видеороликов, сделанных на берегу Рижского залива. Несмотря на ветер и тучи, Галкин гуляет по пляжу - пешком и на велосипеде. Звездные супруги также навестили свою подругу Лайму Вайкуле.
Как уже сообщалось, Пугачева и Галкин выбрали для отдыха знаменитую виллу "Марта". Там же они провели лето и в прошлом году.
Королева российской эстрады Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин стали гражданами Кипра. Звезды приобрели недвижимость на острове и теперь могут путешествовать без специального разрешения по более чем 160 странам мира.
Экс-сотрудница американской финансовой компании TMG, которая занималась менеджментом 53-летнего актера Джонни Деппа, заявила в новом интервью авторитетному журналу The Hollywood Reporter, что его старшая сестра Кристи Дембровски регулярно снимала крупные суммы с его банковского счета — судя по всему, без ведома брата, пишет Woman.
Королева российской эстрады Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин стали гражданами Кипра. Звезды приобрели недвижимость на острове и теперь могут путешествовать без специального разрешения по более чем 160 странам мира.