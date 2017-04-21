ФОТО: В соцсетях "раздели" телеведущую Елену Малышеву

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SHOWTIME!
пятница, 21 апреля 2017 г. 12:36
В социальных сетях появился снимок откровенного селфи, якобы сделанного известной российской телеведущей Еленой Малышевой.
© RIA/Scanpix

Снимок появился в Twitter-аккаунте "Типичная Малышева" и быстро распространился в Интернете. Позднее фото было удалено. Сама телеведущая опровергла подлинность фотографии.

"Этот снимок не имеет ко мне никакого отношения", — заявила телеведущая в разговоре с изданием Lenta, пояснив, что в Интернете можно без труда найти множество изображений по запросу "Малышева голая", однако к ней они не имеют никакого отношения.

SHOWTIME!
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