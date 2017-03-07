ФОТО: В прессу попали совместные снимки принца Гарри и актрисы Меган Маркл

Папарацци уже удавалось пару раз "поймать" тщательно скрывающего свою подругу - актрису Меган Маркл - принца Гарри. Правда, качество снимков оставляло желать лучшего. Но теперь фотографам удалось сделать относительно неплохие фотографии пары, побывавшей недавно гостями на свадьбе друзей на Ямайке.
Папарацци уже удавалось пару раз "поймать" тщательно скрывающего свою подругу - актрису Меган Маркл - принца Гарри. Правда, качество снимков оставляло желать лучшего. Но теперь фотографам удалось сделать относительно неплохие фотографии пары, побывавшей недавно гостями на свадьбе друзей на Ямайке.