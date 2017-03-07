Как пишет таблоид People со ссылкой на источник в окружении пары, Гарри и Меган выглядят очень влюбленными и не скрывают своих чувств.

Рената Литвинова закрыла соцсети для комментариев после скандала Известная российская актриса и режиссер закрыла возможность комментирования на своей странице в Instagram из-за негодования пользователей.

ФОТО: В прессу попали совместные снимки принца Гарри и актрисы Меган Маркл Папарацци уже удавалось пару раз "поймать" тщательно скрывающего свою подругу - актрису Меган Маркл - принца Гарри. Правда, качество снимков оставляло желать лучшего. Но теперь фотографам удалось сделать относительно неплохие фотографии пары, побывавшей недавно гостями на свадьбе друзей на Ямайке.

ФОТО: Ники Минаж пришла на модный показ с обнаженной грудью Американская поп-звезда Ники Минаж нередко выбирает наряды на грани (иногда и за гранью) приличия, однако ей удалось в очередной раз удивить публику, уже казалось бы привыкшую к стилю певицы.