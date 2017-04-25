ФОТО: В Латвии прошел конкурс фитнес-моделей

В конце минувшей недели в Studio 69 состоялся чемпионат Латвийской федерации бодибилдинга, фитнеса и бодифитнеса.

Традиционно наибольший интерес вызвали конкурсы с выходами девушек в бикини и финал проекта Fit Model Latvija 2017.

Впервые в чемпионат была включена категория master bikini, в которой соревнуются участницы в возрасте от 35 лет и старше.

В разговоре с Delfi Izklaide президент федерации Кристина Ведерникова сообщила, что в целом на мероприятие подали заявки более 180 спортсменов из стран Балтии, Белоруссии, России и Мальты.