ФОТО: У Алины Кабаевой появился двойник

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среда, 1 марта 2017 г. 07:36
Олимпийская чемпионка появляется на публике редко, но метко. На этот раз Кабаева показалась на международном турнире по художественной гимнастике “Гран-при Москвы 2017” в конце февраля. Белое платье, скромные украшения и серебряные лодочки на шпильке… Правда, в этот день взгляды публики были прикованы не только к чемпионке. Присутствующие оборачивались на юную зрительницу, пришедшую понаблюдать за соревнованиями. 17-летнюю гимнастку Юлию Востругину из Новомосковска спрашивали: “Вы сестра Алины?”, — пишет Starhit.
© Sputknik/Scanpix

Юля с пяти лет в спорте, а в семь она познакомилась со звездой. Подошла к кумиру на соревнованиях: “А ты правда Алина Кабаева?” Та засмеялась в ответ, обняла ее: “Вроде бы”. И даже сфотографировалась с девочкой на память. Еще тогда Востругина услышала от тренера, что похожа на кумира. У нее мелькнула мысль: “Надо выучить то упражнение с обручем, которое стало роковым для Кабаевой на Олимпиаде-2000, и выступить с ним перед Ириной Винер”.

ФОТО: У Алины Кабаевой появился двойник
© Instagram

“Упражнение-то я повторила, но вот показать, на что способна, так и не смогла, — говорит “СтарХиту” Востругина. — Я даже попала на сборы, где проходил смотр в национальную команду. Но, к сожалению, у других тренеров, а не у Ирины Александровны. “Все очень хорошо, но мы тебя взять не можем”, — такой был вердикт. Я расстроилась, потому что так и не узнала причину — ведь по технике у меня все гладко. Уехав домой, долго переживала. Ради спортивной карьеры мы с семьей пошли на многое: переезжали из города в город, тратили кучу денег. Папа не выдержал и ушел от нас с мамой”.

Любовь к кумиру заставила девушку не только надеяться на чудо, но и продолжить ее дело. Она завела на YouTube блог и стала ведущей аналога программы, которую вела Кабаева, “Шаги к успеху”. В ней звучат советы начинающим гимнасткам, Юля показывает упражнения.

“Удивительно, но на меня уже подписались почти 20 тысяч человек! — продолжает двойник знаменитости. — Но продавать рекламу никогда не буду. Моя цель — научить малышей и помочь им совершить первые шаги в спорте. Я, как Алиночка, стану делать добрые дела безвозмездно!”

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ФОТО: У Алины Кабаевой появился двойник

ФОТО: У Алины Кабаевой появился двойник
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