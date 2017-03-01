ФОТО: У Алины Кабаевой появился двойник

Юля с пяти лет в спорте, а в семь она познакомилась со звездой. Подошла к кумиру на соревнованиях: “А ты правда Алина Кабаева?” Та засмеялась в ответ, обняла ее: “Вроде бы”. И даже сфотографировалась с девочкой на память. Еще тогда Востругина услышала от тренера, что похожа на кумира. У нее мелькнула мысль: “Надо выучить то упражнение с обручем, которое стало роковым для Кабаевой на Олимпиаде-2000, и выступить с ним перед Ириной Винер”.

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“Упражнение-то я повторила, но вот показать, на что способна, так и не смогла, — говорит “СтарХиту” Востругина. — Я даже попала на сборы, где проходил смотр в национальную команду. Но, к сожалению, у других тренеров, а не у Ирины Александровны. “Все очень хорошо, но мы тебя взять не можем”, — такой был вердикт. Я расстроилась, потому что так и не узнала причину — ведь по технике у меня все гладко. Уехав домой, долго переживала. Ради спортивной карьеры мы с семьей пошли на многое: переезжали из города в город, тратили кучу денег. Папа не выдержал и ушел от нас с мамой”.

Любовь к кумиру заставила девушку не только надеяться на чудо, но и продолжить ее дело. Она завела на YouTube блог и стала ведущей аналога программы, которую вела Кабаева, “Шаги к успеху”. В ней звучат советы начинающим гимнасткам, Юля показывает упражнения.

“Удивительно, но на меня уже подписались почти 20 тысяч человек! — продолжает двойник знаменитости. — Но продавать рекламу никогда не буду. Моя цель — научить малышей и помочь им совершить первые шаги в спорте. Я, как Алиночка, стану делать добрые дела безвозмездно!”