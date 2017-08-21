ФОТО: Титул "Миссис Россия" завоевала жена Дмитрия Диброва

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SHOWTIME!
понедельник, 21 августа 2017 г. 15:31
Жена телеведущего Дмитрия Диброва и мать его троих детей Полина была признана лучшей из участниц конкурса "Миссис Россия 2017".
© Sputnik / Scanpix

В конкурсе может принимать участие любая замужняя россиянка, отвечающая двум критериям: в ее паспорте должен быть штамп о браке и у нее должен быть хотя бы один ребенок.

28-летняя Полина Диброва - четвертая жена Дмитрия Диброва и мать трех его сыновей. От предыдущих браков у телеведущего есть еще двое детей. Как рассказывали сами супруги, познакомились они на конкурсе красоты, в котором участвовала Полина, а Дмитрий был членом жюри. Поженилась пара в марте 2009 года. По признанию Диброва, он начал ухаживать за будущей женой, когда ей было 17 лет (то есть еще до женитьбы на Александре Шевченко, брак с которой продлился меньше года - с марта 2008 года по январь 2009 года).

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