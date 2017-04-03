ФОТО: Татьяна Навка опозорила мужа полуголым снимком в соцсетях

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понедельник, 3 апреля 2017 г. 17:22
Российская фигуристка Татьяна Навка вызвала осуждение своих подписчиков, опубликовав фотографию своего супруга, сделанную в бане.
© Instagram

На снимке можно увидеть семью Навки и ее супруга Дмитрия Пескова - пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина.

Многие из подписчиков спортсменки не оценили семейное фото, упрекнув Таьяну, что общественный статус ее семьи не позволяет показывать такие интимные моменты в Интернете. Пользователей смутило, что на снимке Дмитрий Песков запечатлен в банном полотенце и с голым торсом. "Все-таки Песков человек публичный, тем более пресс-секретарь первого лица страны и выставлять фото с его голым торсом неэтично", - написал один из комментаторов. Впрочем, нашлись и те, кому снимок показался умилительным. "Они тоже люди, такие же, как все", - ответили поклонники Навки недовольным.

Традиционный банный вечер, вся семья в сборе . И это все наши дети🙈🙊🙉 Их очень много, но это так здорово 👨‍👨‍👧‍👦👨‍👨‍👧‍👦👨‍👨‍👧‍👦 #peskovfamily #огромнаясемья

A post shared by Tatiana Navka (@tatiana_navka) on Apr 2, 2017 at 11:35am PDT

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