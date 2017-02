ФОТО: Стас Пьеха встретился со своим литовским отцом

Сказали мне однажды, что у меня Батя есть и живет он в Вильнюсе... Году в 94-м... И решено было отправить меня к нему погостить... Погода стояла теплая, солнечная, и я с радостью отправился в путешествие на поезде, утром выхожу... Смотрю👀 - профессор стоит, в костюме, с бородой и в строгих очках... Не сразу признал, на фото он был моложе и стройнее, вышел на перрон- пообщались... Я и говорю: - Сигарета есть, не курил с самого Питера - Пойдем сынок, в парке покурим... Всю жизнь мечтал с сыном покурить и о жизни потолковать... Так мы и познакомились.... С тех пор прошло 23 года... Сегодня он приезжал на мой концерт, внимательно слушал и не скрывал радости... Подарил свой авторский диск... (на литовском) и об одном просил, никому слушать не давать, так что - Сорри)) P.S. Столько лет прошло, а профессор себе не изменяет, костюм, борода и очки... Творческая интеллигенция Европы☝🏼 На фото: Пятрас Герулис, Станислав Пьеха , 2017 год Отец и сын



