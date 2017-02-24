ФОТО: Стас Пьеха встретился со своим литовским отцом

Пятрас Герулис приехал на концерт сына в Нижний Новгород. Стас Пьеха был очень обрадован поддержкой близкого человека и вспомнил о своей первой встрече с отцом, о существовании которого он узнал 14-летним подростком.

Певец старается поддерживать с папой теплые отношения. Отец Стаса Пятрас Герулис — джазовый музыкант, театральный режиссёр.

Недавно популярный исполнитель Стас Пьеха давал концерт в одном из залов Нижнего Новгорода. Это сольное выступление стало для певца очень волнующим и запоминающимся событием, поскольку он знал, что среди публики находится его отец, пишет starhit.ru.

Пятрас Герулис приехал в столицу Приволжья из Вильнюса, где живет много лет, специально, что поддержать своего известного сына во время концерта. Встреча с близким человеком так растрогала 36-летнего музыканта, что он предался воспоминаниям о своем знакомстве с отцом.

Пятраса трудно было назвать хорошим отцом, он не особо интересовался судьбой своего сына, и Стас знал лишь своего отчима Юрия Быстрова.

Лишь в четырнадцатилетнем возрасте Стас Пьеха впервые встретился с родным отцом, и с тех пор певец поддерживает с родственником отношения.

Когда Пятрас побывал на одном из концертов Стаса Пьехи, то после выступления подарил сыну диск, на котором записал несколько своих композиций на литовском языке. Герулис уточнил, что записывал песни исключительно для Стаса и не хочет, чтобы их слушал кто-либо другой, кроме Пьехи.

«Сказали мне однажды, что у меня батя есть, и живет он в Вильнюсе... Году в 94-м... И решено было отправить меня к нему погостить... Погода стояла теплая, солнечная, и я с радостью отправился в путешествие на поезде, утром выхожу... Смотрю - профессор стоит, в костюме, с бородой и в строгих очках... Не сразу признал, на фото он был моложе и стройнее, вышел на перрон - пообщались. С тех пор прошло 23 года... Сегодня он приезжал на мой концерт, внимательно слушал и не скрывал радости... Подарил свой авторский диск (на литовском) и об одном просил, никому слушать не давать, так что – Сори. P.S. Столько лет прошло, а профессор себе не изменяет, костюм, борода и очки... Творческая интеллигенция Европы», - написал Стас Пьеха под совместным снимком с отцом.



