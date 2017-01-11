ФОТО: Сильвестр Сталлоне показал красавиц дочерей

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SHOWTIME!
среда, 11 января 2017 г. 15:39
Кинозвезда Сильвестр Сталлоне на публичных мероприятиях всегда привлекает внимание не только своим статусом, ведь на светских вечеринках и без него звезд хватает, но и тем, что приходит в сопровождении прекрасных спутниц - жены и трех дочерей.
Sylvesteris Stallone su žmona Jennifer Flavin
© Scanpix

Недавняя церемония премии "Золотой глобус" не стала исключением. Появление звезды боевиков на красной дорожке в окружении четырех красавиц тут же привлекло внимание фотографов. А некоторые издания даже написали, что София Роуз (20), Систин Роуз (18) и Скарлетт Роуз (14) затмили голливудских звезд. Особое внимание девушкам уделил и ведущий церемонии - знаменитый телеведущий Джимми Фэллон, не упустивший возможности сфотографироваться с ними. Отметим, что всем трем наследницам Сталлоне в этом году был присужден титул "Мисс "Золотой глобус".

Все три дочери родились в браке Сталлоне с моделью Дженнифер Флавин, в этом году пара отметит 20-летие со дня свадьбы.

SHOWTIME!
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