ФОТО: Сильвестр Сталлоне показал красавиц дочерей

Кинозвезда Сильвестр Сталлоне на публичных мероприятиях всегда привлекает внимание не только своим статусом, ведь на светских вечеринках и без него звезд хватает, но и тем, что приходит в сопровождении прекрасных спутниц - жены и трех дочерей.

Недавняя церемония премии "Золотой глобус" не стала исключением. Появление звезды боевиков на красной дорожке в окружении четырех красавиц тут же привлекло внимание фотографов. А некоторые издания даже написали, что София Роуз (20), Систин Роуз (18) и Скарлетт Роуз (14) затмили голливудских звезд. Особое внимание девушкам уделил и ведущий церемонии - знаменитый телеведущий Джимми Фэллон, не упустивший возможности сфотографироваться с ними. Отметим, что всем трем наследницам Сталлоне в этом году был присужден титул "Мисс "Золотой глобус".

Все три дочери родились в браке Сталлоне с моделью Дженнифер Флавин, в этом году пара отметит 20-летие со дня свадьбы.