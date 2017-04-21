ФОТО: Сестра Ким Кардашьян снялась обнаженной в честь своего 38-летия

Старшая сестра американской телезвезды Ким Кардашьян, 38-летняя Кортни, снялась обнаженной и опубликовала фотографию на своей странице в соцсети Instagram в день рождения. Кадр набрал более миллиона лайков.

Фотографом выступил Майк Розенталь. "Мой костюм в день рождения", — пошутила Кардашьян в подписи к снимку. Всего на страницу матери троих детей подписаны более 56 миллионов человек.

Кортни Кардашьян — бизнесвумен, актриса, модель, участница американского телешоу "Семейство Кардашьян" и других развлекательных программ. Знаменитость воспитывает трех детей от предпринимателя Скотта Дисика, с которым состояла в браке с 2006 до 2015 года.