ФОТО: Сестра Ким Кардашьян снялась обнаженной в честь своего 38-летия

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Lenta.ru
пятница, 21 апреля 2017 г. 08:58
Старшая сестра американской телезвезды Ким Кардашьян, 38-летняя Кортни, снялась обнаженной и опубликовала фотографию на своей странице в соцсети Instagram в день рождения. Кадр набрал более миллиона лайков.
Kourtney Kardashian
© Vida Press

Фотографом выступил Майк Розенталь. "Мой костюм в день рождения", — пошутила Кардашьян в подписи к снимку. Всего на страницу матери троих детей подписаны более 56 миллионов человек.

Кортни Кардашьян — бизнесвумен, актриса, модель, участница американского телешоу "Семейство Кардашьян" и других развлекательных программ. Знаменитость воспитывает трех детей от предпринимателя Скотта Дисика, с которым состояла в браке с 2006 до 2015 года.

birthday suit

A post shared by Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) on Apr 18, 2017 at 10:17am PDT

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