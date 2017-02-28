ФОТО: Сексуальный наряд Шараповой на вечеринке премии "Оскар"

rus.delfi.ee
вторник, 28 февраля 2017 г. 12:03
Отбывающая дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил теннисистка Мария Шарапова посетила вечеринку после вручения премии "Оскар" в "Лос-Анджелесе.
Marija Šarapova
© Reuters / Scanpix

Российская спортсменка предстала в платье грузинского дизайнера Давида Кома. Элегантный наряд подчеркивает все прелести фигуры Шараповой.

29-летняя теннисистка возобновит свою карьеру после отбытия дисквалификации в конце апреля.

Last night was special!! Dress by @davidkomalondon. And my favorite glam team H&M by @hairbyadir @karayoshimotobua and @petraflannery #VanityFair #oscars

Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) Фев 27 2017 в 8:49 PST

Moments before walking out the door for the #VanityFair Oscar Party. Dress by @davidkomalondon

Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) Фев 27 2017 в 12:17 PST

Over the shoulder 👀 #VanityFair #Oscars

Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) Фев 27 2017 в 12:56 PST

rus.delfi.ee
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