29-летняя теннисистка возобновит свою карьеру после отбытия дисквалификации в конце апреля.

Мать Ольги Бузовой рассказала о брачном контракте дочери После новости о разводе Ольги Бузовой с Дмитрием Тарасовым прошло около трех месяцев, а в прессе всплывают все новые и новые подробности этого звездного брака, пишут “7 дней”.

Анастасия Задорожная удивила беременным животом За жизнью певицы и актрисы Анастасии Задорожной в популярной социальной сети следят порядка трехсот тысяч человек. У звезды отличное чувство юмора, поэтому она иногда шутит над своими подписчиками, выкладывая неоднозначные снимки и видеоролики, пишет Starhit.

Бывшая "татушка" Юлия Волкова вернулась из ислама в православие Бывшая участница группы t.A.t.u. Юлия Волкова, около 10 лет назад принявшая ислам, сообщила о своем возвращении в православие.

ФОТО: Сексуальный наряд Шараповой на вечеринке премии "Оскар" Отбывающая дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил теннисистка Мария Шарапова посетила вечеринку после вручения премии "Оскар" в "Лос-Анджелесе.