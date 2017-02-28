ФОТО: Сексуальный наряд Шараповой на вечеринке премии "Оскар"
rus.delfi.ee
вторник, 28 февраля 2017 г. 12:03
Отбывающая дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил теннисистка
Мария Шарапова посетила вечеринку после вручения премии "Оскар" в "Лос-Анджелесе.
Marija Šarapova
Российская спортсменка предстала в платье грузинского дизайнера Давида Кома. Элегантный наряд подчеркивает все прелести фигуры Шараповой.
29-летняя теннисистка возобновит свою карьеру после отбытия дисквалификации в конце апреля.
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Отбывающая дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил теннисистка Мария Шарапова посетила вечеринку после вручения премии "Оскар" в "Лос-Анджелесе.
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