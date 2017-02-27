ФОТО: Самые яркие наряды звезд на красной дорожке церемонии "Оскар"

Гости церемонии всегда очень тщательно подходят к выбору нарядов, перебирая сразу несколько вариантов, чтобы не вызвать насмешки острых на язык светских обозревателей, замечающих даже самый крошечный промах.

Для многих дизайнеров, особенно тех, кто еще не заработал себе имя уровня Chanel или Dior, - честь, если кинознаменитость прошествует по красной дорожке именно в его платье. Правда, звезды класса А чаще все же выбирают уже именитых и заслуженных. Впрочем, смотрите сами, кто и как показал себя на "Оскаре".