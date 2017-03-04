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ФОТО: Самая красивая попка Бразилии в карнавальной фотосессии Обладательница титула Miss Bum Bum Эрика Канела приняла участие в фотосессии в честь стартовавшего в конце прошлой недели в Бразилии ежегодного большого карнавала.

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