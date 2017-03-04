ФОТО: Самая красивая попка Бразилии в карнавальной фотосессии
SHOWTIME!
суббота, 4 марта 2017 г. 16:38
Обладательница титула Miss Bum Bum Эрика Канела приняла участие в фотосессии в честь стартовавшего в конце прошлой недели в Бразилии ежегодного большого карнавала.
Съемки, которые привлекли внимание множества прохожих, состоялись в центре Сан-Паулу.
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Обладательница титула Miss Bum Bum Эрика Канела приняла участие в фотосессии в честь стартовавшего в конце прошлой недели в Бразилии ежегодного большого карнавала.
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