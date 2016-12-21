ФОТО: Русская красавица заинтриговала поклонников в соцсетях

У 28-летней Галины более 2 миллионов подписчиков, что позволяет ей неплохо зарабатывать на рекламе в своем профиле. Как пишет российская пресса, она не скрывает, что сознательно шла к популярности в соцсетях, публикуя фото в белье и бикини. Звучат предположения, что красивое тело и хорошенькое личико, которые модель демонстрирует в Instagram, результат не только правильного питания и занятий фитнесом, но и пластической хирургии. В сети даже можно найти снимки, якобы сделанные Галиной до пластики. Сама она эту информацию, разумеется, не комментирует. Тем не менее, никакие слухи и домыслы не мешают Миргаевой наслаждаться своей славой и монетизировать свою популярность.
Но несмотря на свою известность и множество поклонников, личную жизнь Миргаева хранит в секрете. И это самая большая интрига для ее подписчиков.
Я тут выбирала, чем себя порадовать к Новому году, да таким, чтобы всегда было видно. В последнее время часто вижу именные накладки от @eagle.mob. Ребята нашли уникальный и очень редкий материал - карельская береза, который дает очень интересную фактуру, реально уникальное дерево)) Я выбрала темно-зеленый вариант, и сделала себе надпись MIRGAEVA. У них на сайте eagle-devices.com есть конструктор накладок - за 2 минуты можно выбрать и себе такую радость. Если введете промокод "mirgaeva" - дают дополнительно 10% скидку! В общем, повыбирайте, не медлите - Новый год не за горами уже) #blackfriday #чернаяпятница #айфон #подарки #новыйгод #happynewyear #подарокнановыйгод