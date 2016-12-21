ФОТО: Русская красавица заинтриговала поклонников в соцсетях

С развитием социальных сетей появилась новая категория звезд - популярных людей в Instagram и других соцсетях. Одна из таких - жительница Перми Галина Миргаева, которую за пухлые губы, большие глаза и маленький носик называют русской Анджелиной Джоли.

У 28-летней Галины более 2 миллионов подписчиков, что позволяет ей неплохо зарабатывать на рекламе в своем профиле. Как пишет российская пресса, она не скрывает, что сознательно шла к популярности в соцсетях, публикуя фото в белье и бикини. Звучат предположения, что красивое тело и хорошенькое личико, которые модель демонстрирует в Instagram, результат не только правильного питания и занятий фитнесом, но и пластической хирургии. В сети даже можно найти снимки, якобы сделанные Галиной до пластики. Сама она эту информацию, разумеется, не комментирует. Тем не менее, никакие слухи и домыслы не мешают Миргаевой наслаждаться своей славой и монетизировать свою популярность.

Но несмотря на свою известность и множество поклонников, личную жизнь Миргаева хранит в секрете. И это самая большая интрига для ее подписчиков.

Ребята, посоветуйте, пожалуйста, вкусный ресторан в Дубае? 😋 my dear friends, can you recommend me good restaurant in Dubai 😋 A photo posted by Galinka Mirgaeva (@mirgaeva_galinka) on Dec 12, 2016 at 3:43am PST

Loving my @FitTea to help curb those cravings , keeping me energized and reduce tummy bloat. Save 10% with discount code: FIT10 at www.fittea.com #fittea #ad A photo posted by Galinka Mirgaeva (@mirgaeva_galinka) on Dec 2, 2016 at 11:13am PST

GM 😌gentle morning A photo posted by Galinka Mirgaeva (@mirgaeva_galinka) on Nov 30, 2016 at 12:50am PST

Столько мыслей и планов в голове...... 😈💭 A photo posted by Galinka Mirgaeva (@mirgaeva_galinka) on Nov 29, 2016 at 4:50am PST

Kiss you 😘 💋 A photo posted by Galinka Mirgaeva (@mirgaeva_galinka) on Nov 26, 2016 at 9:40am PST

A photo posted by Galinka Mirgaeva (@mirgaeva_galinka) on Nov 23, 2016 at 9:55am PST

Ready for photoshoot 📸💋 A photo posted by Galinka Mirgaeva (@mirgaeva_galinka) on Nov 19, 2016 at 1:57am PST

After long flights ✈️and too much delicious food🍩😋 I recover with my @FitTea Detox!👌🏻 Save 10% with discount code: FIT10 at www.fittea.com #fittea #ad A photo posted by Galinka Mirgaeva (@mirgaeva_galinka) on Nov 18, 2016 at 8:28am PST

Love you 💙💙💙 A photo posted by Galinka Mirgaeva (@mirgaeva_galinka) on Nov 16, 2016 at 9:05am PST

Had a great day ✌🏼️ A photo posted by Galinka Mirgaeva (@mirgaeva_galinka) on Nov 15, 2016 at 11:59am PST