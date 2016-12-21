ФОТО: Русская красавица заинтриговала поклонников в соцсетях

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SHOWTIME!
среда, 21 декабря 2016 г. 07:51
С развитием социальных сетей появилась новая категория звезд - популярных людей в Instagram и других соцсетях. Одна из таких - жительница Перми Галина Миргаева, которую за пухлые губы, большие глаза и маленький носик называют русской Анджелиной Джоли.
© Instagram

У 28-летней Галины более 2 миллионов подписчиков, что позволяет ей неплохо зарабатывать на рекламе в своем профиле. Как пишет российская пресса, она не скрывает, что сознательно шла к популярности в соцсетях, публикуя фото в белье и бикини. Звучат предположения, что красивое тело и хорошенькое личико, которые модель демонстрирует в Instagram, результат не только правильного питания и занятий фитнесом, но и пластической хирургии. В сети даже можно найти снимки, якобы сделанные Галиной до пластики. Сама она эту информацию, разумеется, не комментирует. Тем не менее, никакие слухи и домыслы не мешают Миргаевой наслаждаться своей славой и монетизировать свою популярность.

Но несмотря на свою известность и множество поклонников, личную жизнь Миргаева хранит в секрете. И это самая большая интрига для ее подписчиков.

Я тут выбирала, чем себя порадовать к Новому году, да таким, чтобы всегда было видно. В последнее время часто вижу именные накладки от @eagle.mob. Ребята нашли уникальный и очень редкий материал - карельская береза, который дает очень интересную фактуру, реально уникальное дерево)) Я выбрала темно-зеленый вариант, и сделала себе надпись MIRGAEVA. У них на сайте eagle-devices.com есть конструктор накладок - за 2 минуты можно выбрать и себе такую радость. Если введете промокод "mirgaeva" - дают дополнительно 10% скидку! В общем, повыбирайте, не медлите - Новый год не за горами уже) #blackfriday #чернаяпятница #айфон #подарки #новыйгод #happynewyear #подарокнановыйгод

A photo posted by Galinka Mirgaeva (@mirgaeva_galinka) on Nov 30, 2016 at 6:56am PST

GM 😌gentle morning

A photo posted by Galinka Mirgaeva (@mirgaeva_galinka) on Nov 30, 2016 at 12:50am PST

Столько мыслей и планов в голове...... 😈💭

A photo posted by Galinka Mirgaeva (@mirgaeva_galinka) on Nov 29, 2016 at 4:50am PST

Kiss you 😘 💋

A photo posted by Galinka Mirgaeva (@mirgaeva_galinka) on Nov 26, 2016 at 9:40am PST

Ready for photoshoot 📸💋

A photo posted by Galinka Mirgaeva (@mirgaeva_galinka) on Nov 19, 2016 at 1:57am PST

Love you 💙💙💙

A photo posted by Galinka Mirgaeva (@mirgaeva_galinka) on Nov 16, 2016 at 9:05am PST

Had a great day ✌🏼️

A photo posted by Galinka Mirgaeva (@mirgaeva_galinka) on Nov 15, 2016 at 11:59am PST

I know you will like more this photo than my last video.......🤗🤗🤗

A photo posted by Galinka Mirgaeva (@mirgaeva_galinka) on Nov 7, 2016 at 8:38am PST

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