Напомним, что фестиваль “Laima Rendez Vous” в этом году проходит четыре дня — с 20 по 23 июля.

Среди гостей фестиваля в зрительном зале можно было встретить многих известных и довольно состоятельных людей.

В пятницу в Юрмале выступали Хибла Герзмава, Крис Норман, Леонид Агутин , Владимир Пресняков, Наталья Подольская , Sunstroke Project и другие иностранные гости.

В пятницу, 21 июля, в юрмальском концертном зале “Дзинтари” прошел второй вечер фестиваля Лаймы Вайкуле “Laima Rendez Vous Jūrmala”. Мероприятия посетили известные в обществе люди.

ФОТО: Роскошный вечер второго дня фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале В пятницу, 21 июля, в юрмальском концертном зале “Дзинтари” прошел второй вечер фестиваля Лаймы Вайкуле “Laima Rendez Vous Jūrmala”. Мероприятия посетили известные в обществе люди.

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