ФОТО: Роскошный вечер второго дня фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале

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суббота, 22 июля 2017 г. 17:16
В пятницу, 21 июля, в юрмальском концертном зале “Дзинтари” прошел второй вечер фестиваля Лаймы Вайкуле “Laima Rendez Vous Jūrmala”. Мероприятия посетили известные в обществе люди.
Laima Vaikulė
© Sputnik/Scanpix

В пятницу в Юрмале выступали Хибла Герзмава, Крис Норман, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Sunstroke Project и другие иностранные гости.

Также на сцене вновь появились Янис Стибелис, Интарс Бусулис и Саманта Тина.

Среди гостей фестиваля в зрительном зале можно было встретить многих известных и довольно состоятельных людей.

Напомним, что фестиваль “Laima Rendez Vous” в этом году проходит четыре дня — с 20 по 23 июля.

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ФОТО: Роскошный вечер второго дня фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале (7)

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