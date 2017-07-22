ФОТО: Роскошный вечер второго дня фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале

В пятницу, 21 июля, в юрмальском концертном зале “Дзинтари” прошел второй вечер фестиваля Лаймы Вайкуле “Laima Rendez Vous Jūrmala”. Мероприятия посетили известные в обществе люди.
В пятницу в Юрмале выступали Хибла Герзмава, Крис Норман, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Sunstroke Project и другие иностранные гости.
Также на сцене вновь появились Янис Стибелис, Интарс Бусулис и Саманта Тина.
Среди гостей фестиваля в зрительном зале можно было встретить многих известных и довольно состоятельных людей.
Напомним, что фестиваль “Laima Rendez Vous” в этом году проходит четыре дня — с 20 по 23 июля.