ФОТО: Райский уголок, где семейство Кардашьян проводит отпуск

На прошлой неделе внимание таблоидов было приковано к роскошной вилле на Коста-Рике, где отдыхом наслаждалось семейство телезвезд Кардашьян.

Публикаций удостоилась не только Ким Кардашьян в бикини, но и роскошная вилла "Манзу", о которой стоит сказать отдельно.

Особняк с видом на океан стоит в живописном месте рядом с пляжем. В доме 8 спален, в каждой из которых есть своя ванная комната. К услугам гостей зона спа, два бассейна, большой кинозал, винный погреб, бар и сигарная комната. Есть также тренажерный зал и наружная площадка для занятий йогой. Стоимость всей этой роскоши - примерно 16,5 тысяч долларов в сутки.