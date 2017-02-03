ФОТО: Райский уголок, где семейство Кардашьян проводит отпуск

SHOWTIME!
пятница, 3 февраля 2017 г. 11:55
На прошлой неделе внимание таблоидов было приковано к роскошной вилле на Коста-Рике, где отдыхом наслаждалось семейство телезвезд Кардашьян.
© Vida Press

Публикаций удостоилась не только Ким Кардашьян в бикини, но и роскошная вилла "Манзу", о которой стоит сказать отдельно.

Особняк с видом на океан стоит в живописном месте рядом с пляжем. В доме 8 спален, в каждой из которых есть своя ванная комната. К услугам гостей зона спа, два бассейна, большой кинозал, винный погреб, бар и сигарная комната. Есть также тренажерный зал и наружная площадка для занятий йогой. Стоимость всей этой роскоши - примерно 16,5 тысяч долларов в сутки.

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ФОТО: Райский уголок, где семейство Кардашьян проводит отпуск

ФОТО: Райский уголок, где семейство Кардашьян проводит отпуск
На прошлой неделе внимание таблоидов было приковано к роскошной вилле на Коста-Рике, где отдыхом наслаждалось семейство телезвезд Кардашьян.
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