ФОТО: Пугачева без макияжа и в джинсах поразила худобой

Дни.ру
вторник, 3 января 2017 г. 10:19
Примадонна продолжает восхищать и удивлять своих преданных поклонников. На этот раз Алла Пугачева предстала в хулиганском виде.
© Instagram

Алла Пугачева встретила Новый год с самыми дорогими и близкими ей людьми. Артистка решила отдохнуть от повседневного макияжа, что ее только украсило. А смелый образ она дополнила драными джинсами, модными кроссовками и дизайнерской футболкой.

В этом наряде певица выглядит помолодевшей и стройной. А пользователи соцсетей и вовсе пришли в неописуемый восторг от вида своей любимицы, назвав ее "шикарной" и "великолепной".

С Новым годом!!! repost @buinovofficial.

A photo posted by ALLA PUGACHEVA PHOTOS & VIDEOS (@allaprimadonna) on Dec 31, 2016 at 2:40pm PST

Судя по фото, Пугачева и ее супруг Максим Галкин, который, к слову, тоже был в джинсах и футболке, отмечали Новый год в компании Александра Буйнова, семьи модельера Валентина Юдашкина и бывшей солистки группы "Мобильные блондинки", а ныне супруги помощника президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимира Кожина – Олеси Бословяк.

С Новым годом!!! repost @marinayudashkina.

A photo posted by ALLA PUGACHEVA PHOTOS & VIDEOS (@allaprimadonna) on Dec 31, 2016 at 1:27pm PST

При этом на втором снимке Пугачева предстает в нарядном балахоне с разноцветными пайетками. Из украшений певица предпочла золотой браслет и кольцо с крупным драгоценным камнем.

Дни.ру
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