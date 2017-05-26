ФОТО: Полуголые звезды на благотворительной вечеринке в Каннах

25 мая в рамках Каннского кинофестиваля прошел благотворительный вечер amfAR Gala, собравший множество звезд шоу-бизнеса, не упустивших возможность продемонстрировать не только шикарные платья, но и то, что должно под ними скрываться.