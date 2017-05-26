ФОТО: Полуголые звезды на благотворительной вечеринке в Каннах

25 мая в рамках Каннского кинофестиваля прошел благотворительный вечер amfAR Gala, собравший множество звезд шоу-бизнеса, не упустивших возможность продемонстрировать не только шикарные платья, но и то, что должно под ними скрываться.
Слишком сильная увлеченность открытыми нарядами вызвала недовольство СМИ. По мнению обозревателей, благотворительность совершенно несовместима с легкомысленными платьями с глубокими декольте, пишет DELFI Izklaide.
Особенное внимание привлекла к себе модель Белла Хадид, выбравшая для вечера прозрачное платье, больше похожее на пеньюар. Досталось от прессы и певице Ники Минаж, платье которой едва могло удержать пышную грудь звезды хип-хопа.