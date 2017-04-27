ФОТО: Полина Гагарина показала беременный животик

О том, что Полина станет мамой во второй раз, СМИ сообщили еще в ноябре прошлого года, однако сама артистка эту информацию не комментировала. Более того, она даже опубликовала гневный пост, в котором попросила оставить ее в покое и не лезть в личную жизнь.

И вот теперь, когда скрывать очевидное уже невозможно, Полина сообщила о своем положении в Instagram снимком, на котором позирует на пляже в купальнике. И с заметно округлившимся животом.