ФОТО: Полина Гагарина показала беременный животик

SHOWTIME!
четверг, 27 апреля 2017 г. 13:50
Российская певица Полина Гагарина, о второй беременности которой уже давно ходят слухи, подтвердила, что ждет ребенка, публикацией снимка, который не требует пояснений.
Polina Gagarina
© DELFI / Šarūnas Mažeika

О том, что Полина станет мамой во второй раз, СМИ сообщили еще в ноябре прошлого года, однако сама артистка эту информацию не комментировала. Более того, она даже опубликовала гневный пост, в котором попросила оставить ее в покое и не лезть в личную жизнь.

И вот теперь, когда скрывать очевидное уже невозможно, Полина сообщила о своем положении в Instagram снимком, на котором позирует на пляже в купальнике. И с заметно округлившимся животом.

A post shared by Polina Gagarina (@gagara1987) on Apr 26, 2017 at 1:24pm PDT

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