ФОТО: Пэрис Хилтон стала брюнеткой

В Лондоне состоялась церемония вручения премий британского журнала Glamour "Женщина года". Жюри назвало киноактрисой года австралийку Николь Кидман, которой через пару недель предстоит отметить свое 50-летие.
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров 6 июня представил выставку "Ретроспектива брендреализма" в Московском музее современного искусства. Ранее произведения Шнурова были показаны в музее "Эрарта" в Санкт-Петербурге.
Актриса и телеведущая 50-летняя Мария Шукшина долгие годы обходила стороной социальные сети. Она неоднократно сообщала, что не зарегистрирована ни в одной из них, а все существующие страницы под ее именем являются липовыми, пишет “Домашний очаг”.