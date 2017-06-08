ФОТО: Пэрис Хилтон стала брюнеткой

Об этом можно судить по соцсетям звезды вечеринок, где Пэрис опубликовала несколько снимков, на которых предстала брюнеткой.

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