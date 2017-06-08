ФОТО: Пэрис Хилтон стала брюнеткой

SHOWTIME!
четверг, 8 июня 2017 г. 11:02
Модель, диджей и любимица таблоидов Пэрис Хилтон за последние несколько месяцев не только обзавелась новым бойфрендом и новым бюстом, но и радикально сменила цвет волос.
Paris Hilton
© Vida Press

Об этом можно судить по соцсетям звезды вечеринок, где Пэрис опубликовала несколько снимков, на которых предстала брюнеткой.

#BrunettesHaveFunToo ✨👸🏻✨

A post shared by Paris Hilton (@parishilton) on Jun 3, 2017 at 6:30am PDT

Love my angel @DiamondBabyX ✨👸🏻🐶✨

A post shared by Paris Hilton (@parishilton) on Jun 4, 2017 at 7:11pm PDT

#ShoppingTime with my lil @DiamondBabyX. ✨👸🏻🐶✨

A post shared by Paris Hilton (@parishilton) on Jun 4, 2017 at 11:41pm PDT

SHOWTIME!
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

ФОТО: Пэрис Хилтон стала брюнеткой

Paris Hilton
Модель, диджей и любимица таблоидов Пэрис Хилтон за последние несколько месяцев не только обзавелась новым бойфрендом и новым бюстом, но и радикально сменила цвет волос.

ВИДЕО: Николь Кидман стала Женщиной года по версии Glamour

Nicole Kidman
В Лондоне состоялась церемония вручения премий британского журнала Glamour "Женщина года". Жюри назвало киноактрисой года австралийку Николь Кидман, которой через пару недель предстоит отметить свое 50-летие.

Шнуров уверен, что его произведения попадут в Эрмитаж (3)

Сергей Шнуров
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров 6 июня представил выставку "Ретроспектива брендреализма" в Московском музее современного искусства. Ранее произведения Шнурова были показаны в музее "Эрарта" в Санкт-Петербурге.

Дана Борисова может остаться в Таиланде навсегда (1)

Дана Борисова может остаться в Таиланде навсегда
Sobesednik.ru выяснил, как друзья Даны Борисовой зарабатывают на интервью о ней и почему она может не вернуться в РФ.

Мария Шукшина показала редкие фото сыновей-близнецов (1)

Мария Шукшина показала редкие фото сыновей-близнецов
Актриса и телеведущая 50-летняя Мария Шукшина долгие годы обходила стороной социальные сети. Она неоднократно сообщала, что не зарегистрирована ни в одной из них, а все существующие страницы под ее именем являются липовыми, пишет “Домашний очаг”.
Facebook друзья
Rambler's Top100