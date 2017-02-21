ФОТО: Пэрис Хилтон рассекретила нового возлюбленного

Дочь американского актера, режиссера и продюсера Сильвестра Сталлоне — 18-летняя Систин — впервые вышла на подиум. Она приняла участие в дефиле Topshop, которое прошло в рамках Недели моды в Лондоне, сообщает WWD.
Немецкая киноактриса Марика Рекк, одна из звезд послевоенной Германии и популярнейшего в Советском Союзе фильма "Девушка моей мечты", была агентом советской разведки. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на рассекреченные документы разведки. Выдержки из них публикует немецкий таблоид Bild.