О романе между 36-летней светской львицей и 31-летним актером явно свидетельствуют свежие снимки, которые Пэрис публикует в социальных сетях. Более того, в подписи она называет Зилку "мой Валентин".

Историк моды Александр Васильев покидает "Модный приговор" Известный историк моды Александр Васильев, на протяжении нескольких лет являвшийся ведущим популярной программы "Модный приговор", покидает проект.

ФОТО: Пэрис Хилтон рассекретила нового возлюбленного Звезда таблоидов Пэрис Хилтон показала мужчину, с которым начала встречаться. Им оказался актер Крис Зилка, известный по сериалу "Оставленные" (Leftovers).

ФОТО: Дочь Сильвестра Сталлоне дебютировала на подиуме Дочь американского актера, режиссера и продюсера Сильвестра Сталлоне — 18-летняя Систин — впервые вышла на подиум. Она приняла участие в дефиле Topshop, которое прошло в рамках Недели моды в Лондоне, сообщает WWD.

СМИ: Немецкая актриса Марика Рекк шпионила на СССР Немецкая киноактриса Марика Рекк, одна из звезд послевоенной Германии и популярнейшего в Советском Союзе фильма "Девушка моей мечты", была агентом советской разведки. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на рассекреченные документы разведки. Выдержки из них публикует немецкий таблоид Bild.