ФОТО: Перестав быть первой леди, Мишель Обама запустила себя

 (10)
Бублик
понедельник, 10 апреля 2017 г. 14:32
Супруга Барака Обамы, Мишель, была первой леди в течение 8 лет — с 2009 по 2017 год. Все это время с женщиной работала целая команда стилистов и визажистов, следивших за тем, чтобы ее образ всегда был безупречным, пишет Woman.
Michelle Obama
© Vida Press

На днях же в Сеть попал новый снимок Мишель, на котором даже преданные поклонники не сразу ее узнали. Кадр был сделан и выложен в Twitter поклонницей Обамы во время ее отдыха на одном из курортов.

Женщина на фото с трудом напоминала бывшую первую леди: ее непривычно пышные и объемные волосы были собраны в низкий хвост, голову украшала широкая повязка, а глаза скрывали солнечные очки.

Увидев этот снимок, многие издания обратились за комментарием к парикмахеру Мишель Обамы, Джонни Райту. Стилист подтвердил, что на снимке действительно запечатлена бывшая первая леди.

“Этот снимок совсем недавний, по всей видимости, он был сделан во время того, как Мишель возвращалась из путешествия. Она больше не просит сопровождать ее во время поездок. Перед отпуском я поработал над волосами Мишель, однако на курорте на них, вероятно, попала вода, а с выпрямлением бывшая первая леди решила не заморачиваться”, — рассказал Джонни в интервью американскому порталу Refinery29.

Бублик
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Сергей Лазарев опубликовал фото сына

Сергей Лазарев опубликовал фото сына
Популярный певец Сергей Лазарев опубликовал фото сына. Многочисленные поклонники пришли в умиление от снимка.

Джанет Джексон развелась с мужем вскоре после рождения первенца

Janet Jackson su vyru Wissamu Al Mana
Американская певица Джанет Джексон рассталась с мужем через три месяца после рождения первенца, сообщает TMZ.

ФОТО: Перестав быть первой леди, Мишель Обама запустила себя (10)

Michelle Obama
Супруга Барака Обамы, Мишель, была первой леди в течение 8 лет — с 2009 по 2017 год. Все это время с женщиной работала целая команда стилистов и визажистов, следивших за тем, чтобы ее образ всегда был безупречным, пишет Woman.

Модель Ирина Шейк родила первенца

Irina Shayk
Известная российская модель Ирина Шейк родила. Манекенщица подарила своему возлюбленному, голливудскому актеру Брэдли Куперу, первенца.

Родиона Газманова обвинили в меркантильности и хамстве

Родиона Газманова обвинили в меркантильности и хамстве
Недавно 35-летний Родион Газманов оказался втянут в крупный скандал. Одна из организаторов благотворительного мероприятия заявила, что певец вел себя с ней по-хамски и оскорблял ее сотрудниц. Исполнитель ответил на обвинения женщины в своем Инстаграме, пишет Woman.
Facebook друзья
Rambler's Top100