ФОТО: Паулина Андреева вышла в свет в прозрачной юбке

А уже после премьеры актриса сменила юбку на белые брюки и пожаловала на вечеринку журнала L’Officiel по фильму “Мифы”.

Там главный редактор журнала Ксения Собчак призналась, что обложка с Бондарчуком и Андреевой была настолько успешной, что ее покупали чуть ли не с прилавком. Мол, пришлось выпускать дополнительный тираж этого номера.

Плюс ко всему Собчак вручила Андреевой бриллиантовое украшение и наградила от имени своего журнала званием “Актриса года”. Бриллиантами (режиссеру подарили браслет с драгоценными камнями) в этот вечер Собчак осыпала и Фёдора Бондарчука, объяснив, что это запоздалый подарок на его минувшее 50-летие. Дескать, в свой день рождения Федор Сергеевич скрылся где-то в лесах, поэтому даже близкие не могли ему дозвониться с поздравлениями.

A post shared by 7Дней.ru | Всё о звёздах (@7days_ru) on Jun 13, 2017 at 4:56pm PDT

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A post shared by Глав.ред Надежда Родионова (@kinovdetalyah) on Jun 13, 2017 at 4:19pm PDT