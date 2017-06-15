ФОТО: Паулина Андреева вышла в свет в прозрачной юбке

А уже после премьеры актриса сменила юбку на белые брюки и пожаловала на вечеринку журнала L’Officiel по фильму “Мифы”.
Там главный редактор журнала Ксения Собчак призналась, что обложка с Бондарчуком и Андреевой была настолько успешной, что ее покупали чуть ли не с прилавком. Мол, пришлось выпускать дополнительный тираж этого номера.
Плюс ко всему Собчак вручила Андреевой бриллиантовое украшение и наградила от имени своего журнала званием “Актриса года”. Бриллиантами (режиссеру подарили браслет с драгоценными камнями) в этот вечер Собчак осыпала и Фёдора Бондарчука, объяснив, что это запоздалый подарок на его минувшее 50-летие. Дескать, в свой день рождения Федор Сергеевич скрылся где-то в лесах, поэтому даже близкие не могли ему дозвониться с поздравлениями.