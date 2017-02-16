ФОТО: Опубликованы ранее неизвестные фотографии беременной Мэрилин Монро

NEWSru.com
четверг, 16 февраля 2017 г. 10:49
В Сети появились шесть ранее неизвестных цветных фотографий легендарной американской актрисы Мэрилин Монро. Снимки были сделаны 8 июля 1960 года в Нью-Йорке в перерывах между съемками картины "Неприкаянные". На них запечатлена 34-летняя актриса, беременная от партнера по фильму "Займемся любовью" французского певца и актера Ива Монтана, сообщает The Daily Mail.
© AOP nuotr.

В ноябре прошлого года серию снимков, сделанных фотографом и подругой Монро Фридой Халл, продали на аукционе в Лос-Анджелесе за 2240 долларов. Фотографии изданию предоставил их новый владелец, сосед и друг Фриды Халл Тони Майклс. На снимках можно увидеть заметно округлившийся живот кинозвезды.

По словам 56-летнего Майклса, Монро скрывала свою беременность. Позже она лишилась плода, причем непонятно, случилось ли это в результате аборта или выкидыша. Фрида Халл рассказала ему, что Монро была беременна от Ива Монтана. "Это не догадка или предположение, она знала наверняка, так как была очень близка с Мэрилин", - отметил владелец снимков.

Фрида Халл умерла в 2014 году, фотографии были проданы среди других принадлежавших ей вещей на аукционе в прошлом году. Всего на продажу было выставлено 187 лотов.

Известно, что у актрисы было три выкидыша до потери этого ребенка. Стоит отметить, что в момент фотосъемки Мэрилин Монро была замужем за драматургом Артуром Миллером. Официально они поженились 29 июня 1956 года. Монро и Миллер прожили вместе четыре с половиной года и развелись 20 января 1961 года.

Монро всегда хотела иметь детей. При каждом браке она пыталась забеременеть, но выносить ребенка и родить ей так и не удалось. В частности, ее беременность от Артура Миллера оказалась внематочной.

NEWSru.com
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ФОТО: Опубликованы ранее неизвестные фотографии беременной Мэрилин Монро

ФОТО: Опубликованы ранее неизвестные фотографии беременной Мэрилин Монро
В Сети появились шесть ранее неизвестных цветных фотографий легендарной американской актрисы Мэрилин Монро. Снимки были сделаны 8 июля 1960 года в Нью-Йорке в перерывах между съемками картины "Неприкаянные". На них запечатлена 34-летняя актриса, беременная от партнера по фильму "Займемся любовью" французского певца и актера Ива Монтана, сообщает The Daily Mail.

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