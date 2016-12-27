Фото Ольги Бузовой без макияжа шокировало поклонников

Отрезала волосы, стала брюнеткой, еще больше похудела, да и бьюти-процедуры, которые она попробовала совершенно изменили овал лица и сделали пухлыми губами. Провела Ольга над собой и большую внутреннюю работу. Позачера на лобном месте она вместе с участниками проекта посмеялась над ссылкой, которую ей кинула мама. Родительница порекомендовала ей прочитать статью “4 вещи, которые нужно знать до вступления в брак”.

- Вовремя, конечно! — расхохоталась звезда.

А тем временем, в интернете появились снимки, на которых Ольга запечатлена без косметики и фильтров фотосервиса. И на них она выглядит совсем другим человеком. Поклонники даже заявили, что переживают за кумира, потому что она выглядит нездорово.

© Soc. tinklo nuotr.

“Ольга испортила себя! Раньше без косметики она была милая, а теперь эти губы, эти скулы, лицо потеряла индивидуальность”, “Выглядит гораздо старше”, “Что с косметикой, что без нее Оля стала уже не та”, -написали одни.

И тут же получили шквал критики в свой адрес. Мол, на себя посмотрите. А Оля и без макияжа выглядит естественно и свежо.

“А мне нравится, простая такая!”, “Очень даже хороша”, “Практически каждая девушка так выглядит без макияжа. А она очень даже красивая и милая без косметики”, “Вы учитываете, какой у нее ритм жизни: работа, съемки, продажи в магазине, корпоративы, тут не то, что опухнешь, с ума сойдешь! (Орфография и пунктуация здесь и далее авторские. — Прим. ред.), — резюмировали другие.

Напомним, на этой недели в московском суде телеведущая должна получить бумаги о разводе с Дмитрием Тарасовым. Сам футболист тем временем улетел отдыхать на Мальдивы, где судя по фотографиям, развлекается вовсю вместе с друзьями.