Фото Ольги Бузовой без макияжа шокировало поклонников

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вторник, 27 декабря 2016 г. 15:02
Кажется, что Ольга Бузовой хотела доказать себе и окружающим, что развод пошел ей только на пользу. Поэтому сразу же после расставания с супругом Дмитрием Тарасовым телеведущая занялась своей внешностью вплотную, пишет “Комсомольская правда”.
© Instagram

Отрезала волосы, стала брюнеткой, еще больше похудела, да и бьюти-процедуры, которые она попробовала совершенно изменили овал лица и сделали пухлыми губами. Провела Ольга над собой и большую внутреннюю работу. Позачера на лобном месте она вместе с участниками проекта посмеялась над ссылкой, которую ей кинула мама. Родительница порекомендовала ей прочитать статью “4 вещи, которые нужно знать до вступления в брак”.

- Вовремя, конечно! — расхохоталась звезда.

А тем временем, в интернете появились снимки, на которых Ольга запечатлена без косметики и фильтров фотосервиса. И на них она выглядит совсем другим человеком. Поклонники даже заявили, что переживают за кумира, потому что она выглядит нездорово.

Фото Ольги Бузовой без макияжа шокировало поклонников
© Soc. tinklo nuotr.

“Ольга испортила себя! Раньше без косметики она была милая, а теперь эти губы, эти скулы, лицо потеряла индивидуальность”, “Выглядит гораздо старше”, “Что с косметикой, что без нее Оля стала уже не та”, -написали одни.

И тут же получили шквал критики в свой адрес. Мол, на себя посмотрите. А Оля и без макияжа выглядит естественно и свежо.

“А мне нравится, простая такая!”, “Очень даже хороша”, “Практически каждая девушка так выглядит без макияжа. А она очень даже красивая и милая без косметики”, “Вы учитываете, какой у нее ритм жизни: работа, съемки, продажи в магазине, корпоративы, тут не то, что опухнешь, с ума сойдешь! (Орфография и пунктуация здесь и далее авторские. — Прим. ред.), — резюмировали другие.

Напомним, на этой недели в московском суде телеведущая должна получить бумаги о разводе с Дмитрием Тарасовым. Сам футболист тем временем улетел отдыхать на Мальдивы, где судя по фотографиям, развлекается вовсю вместе с друзьями.

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