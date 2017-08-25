Финал самого популярного бразильского конкурса красоты Miss Bum Bum состоится в ноябре и 27 претенденток изо всех сил стараются доказать, что каждая из них достойна сражаться за титул.

В ходе конкурса девушки участвуют в различных мероприятиях и фотосессиях. Снимки одной из них были сделаны в спортзале, где претендентки собрались на совместную тренировку.