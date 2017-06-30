Фото новорожденных детей Роналду покоряет рекорд Instagram

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду на своей странице в Instagram опубликовал первое фото с новорожденными детьми, которое за 12 часов заняло третье место по количеству лайков за всю историю этой социальной сети.

"Счастлив держать на руках две новые любви моей жизни", - подписал фото Роналду.

Суррогатная мать родила для Роналду двойню 8 июня. Дети появились на свет на западном побережье США, их назвали Ева и Мэтью. В связи с этим событием футболист покинул расположение национальной команды и пропустит матч Кубка конфедераций за третье место против Мексики.

Снимок с близнецами был опубликован всего 15 часов назад и уже собрал более 6,3 миллионов лайков. Самым популярным фото в Instagram является снимок певицы Бейонсе, объявившей о своей беременности (более 11 млн лайков), второе место занимает портрет другой исполнительницы - Селены Гомес.

Добавим, что Роналду уже воспитывает одного ребенка, рожденного от суррогатной матери. Криштиану Роналду-младший появился на свет 17 июня 2010 года. В настоящее время Криштиану находится в близких отношениях с 22-летней испанской моделью Джорджиной Родригес.

So happy to be able to hold the two new loves of my life 🙏❤

A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Jun 29, 2017 at 10:09am PDT





