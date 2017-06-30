Фото новорожденных детей Роналду покоряет рекорд Instagram

 (2)
NEWSru.com
пятница, 30 июня 2017 г. 12:15
Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду на своей странице в Instagram опубликовал первое фото с новорожденными детьми, которое за 12 часов заняло третье место по количеству лайков за всю историю этой социальной сети.
Cristiano Ronaldo
© AP / Scanpix

"Счастлив держать на руках две новые любви моей жизни", - подписал фото Роналду.

Суррогатная мать родила для Роналду двойню 8 июня. Дети появились на свет на западном побережье США, их назвали Ева и Мэтью. В связи с этим событием футболист покинул расположение национальной команды и пропустит матч Кубка конфедераций за третье место против Мексики.

Снимок с близнецами был опубликован всего 15 часов назад и уже собрал более 6,3 миллионов лайков. Самым популярным фото в Instagram является снимок певицы Бейонсе, объявившей о своей беременности (более 11 млн лайков), второе место занимает портрет другой исполнительницы - Селены Гомес.

Добавим, что Роналду уже воспитывает одного ребенка, рожденного от суррогатной матери. Криштиану Роналду-младший появился на свет 17 июня 2010 года. В настоящее время Криштиану находится в близких отношениях с 22-летней испанской моделью Джорджиной Родригес.

So happy to be able to hold the two new loves of my life 🙏❤

A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Jun 29, 2017 at 10:09am PDT


NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Лайма Вайкуле побывала в гостях у президента Латвии (1)

Laima Vaikule
Президент Латвии Раймонд Вейонис в неформальной обстановке встретился с Лаймой Вайкуле и продюсером Элитой Милграве, чтобы поговорить о предстоящем фестивале "Лайма. Рандеву. Юрмала", который пройдет с 20 по 23 июля в концертном зале "Дзинтари".

Топ-модель и многодетная мама Хайди Клум показала себя без макияжа (1)

Heidi Klum FOTO: Lidl
44-летняя немецкая топ-модель Хайди Клум, которая совмещает карьеру в модной индустрии с воспитанием четверых детей, показала, что и без косметики выглядит прекрасно.

Армен Джигарханян отсудил у бывшей жены 74 тысячи долларов

Армен Джигарханян отсудил у бывшей жены 74 тысячи долларов
Российский актер Армен Джигарханян выиграл суд у бывшей жены Татьяны Власовой.

Названа причина смерти бывшего солиста "Иванушек" (4)

Названа причина смерти бывшего солиста Иванушек
Бывший участник российской поп-группы "Иванушки International" Олег Яковлев скончался от остановки сердца. Об этом ТАСС сообщила подруга и продюсер музыканта Александра Куцевол.

Фото новорожденных детей Роналду покоряет рекорд Instagram (2)

Cristiano Ronaldo
Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду на своей странице в Instagram опубликовал первое фото с новорожденными детьми, которое за 12 часов заняло третье место по количеству лайков за всю историю этой социальной сети.
Facebook друзья
Rambler's Top100