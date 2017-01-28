ФОТО: Никита Джигурда показал подросшую дочь

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суббота, 28 января 2017 г. 16:44
Похоже, Никита Джигурда и сам устал от бесконечных скандалов, которые устраивает везде, где появляется. Например, на программе “Прямой эфир” провоцировал на драку ее ведущего Бориса Корчевникова, а Андрей Малахов после съемок передачи с Джигурдой подумывает даже освятить студию, пишет “7 дней”.
© RIA/Scanpix

Напомним, в обоих выпусках актер в своей манере — шумно, пытаясь всех перекричать, то и дело произнося магические заклинания — доказывал, что покойная подруга семьи и крестная детей пары — миллионерша Людмила Браташ — именно им с Мариной оставила все свое состояние. История с завещанием вызывает много вопросов, ответов на которые пока нет. Также Никита везде заявляет, что намерен вернуть бывшую супругу Марину Анисину, развод с которой, по его словам — это происки врагов во главе с адвокатом фигуристки Сергеем Жориным. Впрочем, в последнее время враги Джигурде мерещатся повсюду.

Фото опубликовано НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) Янв 26 2017 в 4:48 PST

Бракоразводный процесс актера и фигуристки был громким. Со стороны Джигурды не обошлось без эпатажа, Анисина же дистанцировалась, поручив вести дела Сергею Жорину. О том, как дети пары Мик-Анжель и Эва Влада, которые сейчас живут с мамой во Франции, переживают развод родителей, Жорин рассказал 7days.ru: “Это больная для Марины тема. Не дай бог, зайдут в Сеть и прочитают, или того хуже увидят, что творит их папа. И хорошо, что они сейчас не в России, а во Франции, — у нас бы даже в детском саду их задразнили. К счастью, они не о чем не знают, Марина говорит, даже не спрашивают про отца”.

И вот Никита вновь удивил, он переменил тактику. Неожиданно вместо записей со своими шокирующими выходками, выставил в своем микроблоге фото 5-летней дочери Эвы-Влады. Оочаровательная девочка на снимке в длинном белом платье с открытыми плечами, прическу которой украшает диадема, похожа на принцессу. Сам же отец считает дочь королевой — именно так он называет Эву-Владу в своем стихотворении, которое посвятил дочери. И в тексте, что не свойственно Джигурде, нет ни одного нецензурного слова. Подписчики микроблога, восхищенные Эвой-Владой, ободрили этот шаг Джигурды, который впервые за долгое время дождался добрых слов в свой адрес.

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Похоже, Никита Джигурда и сам устал от бесконечных скандалов, которые устраивает везде, где появляется. Например, на программе “Прямой эфир” провоцировал на драку ее ведущего Бориса Корчевникова, а Андрей Малахов после съемок передачи с Джигурдой подумывает даже освятить студию, пишет “7 дней”.

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